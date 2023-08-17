لأول مرة منذ مقتل خاشقجي.. ولي العهد السعودي يزور بريطانيا قريبًا

القاهرة - بوابة الوسط

تحدث رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان هاتفيًا، الخميس، واتّفقا على الاجتماع «في أقرب فرصة»، وفق ما أعلن داونينغ ستريت بعد تقارير إعلامية أفادت بأن الأمير السعودي تلقى دعوة لزيارة بريطانيا.

وأوردت صحيفة «ذي تايمز» أن ولي العهد سيجري أول زيارة له إلى المملكة المتحدة منذ مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018. واتُّهم الحاكم الفعلي للدولة الخليجية بإصدار أمر اغتيال كاتب العمود في صحيفة «واشنطن بوست»، لكن الأمير محمد بن سلمان نفى أيّ تورط له في هذه الجريمة.

تعتقد وكالة «فرانس برس» في تقرير لها اليوم أن الدول الغربية تتودّد إلى المملكة العربية السعودية الغنية بالنفط، لا سيما في أعقاب الاضطرابات في أسواق الخام منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.

وفي نوفمبر التقى سوناك بالأمير محمد بن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي لمناقشة تقلّب أسواق الطاقة. واستضافت السعودية، في وقت سابق من هذا الشهر، محادثات في جدّة حول الحرب الأوكرانية.

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اتصال هاتفي بين سوناك وبن سلمان

وأشار داونينغ ستريت، الخميس، إلى أن سوناك قال في المكالمة الهاتفية مع محمد بن سلمان إنه «يتطلع شخصيًا إلى تعميق العلاقات الطويلة الأمد بين المملكة المتحدة والمملكة العربية السعودية». وذكرت صحيفة «ذي تايمز» أن الزيارة ستجرى خلال الأشهر المقبلة، لكن مكتب سوناك لم يؤكد هذه المعلومة.

وأضافت «فرانس برس» أن السعودية التي تعرضت كثيرًا لانتقادات بسبب سجلّها في مجال حقوق الإنسان، تحاول تحسين صورتها في ظل أجندة شاملة للإصلاح الاجتماعي والاقتصادي أُطلق عليها «رؤية 2030».

وتشمل جهود المملكة الاستثمار المكثف في الرياضة، وقد صار صندوق الثروة السيادي السعودي يملك حصة أغلبية في فريق الدوري الإنجليزي الممتاز نيوكاسل يونايتد.

مناقشات دفاعية وأمنية

وقال مكتب سوناك إن المسؤولَين ناقشا سبل تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وكذلك العلاقات الدفاعية والأمنية، مع تأكيد المملكة المتحدة التزامها الأمن السعودي المحلي والإقليمي.

في يناير الماضي أفادت مذكرة إحاطة برلمانية بأن 51% من صادرات الدفاع البريطانية تذهب إلى الشرق الأوسط.

وكانت المملكة المتحدة علقت منح تراخيص تصدير أسلحة للسعودية بين يونيو 2019 ويوليو 2020، خاصة للأسلحة التي قد تُستخدم في النزاع في اليمن. في عام 2021، منحت لندن 275 ترخيصًا لتصدير سلع استراتيجية للمملكة العربية السعودية، بقيمة إجمالية قدرها 267 مليون جنيه إسترليني.

وقال داونينغ ستريت في بيانه إنّ سوناك «رحب بالتقدم المحرز بشأن النزاع في اليمن، والمملكة المتحدة تواصل دعم الجهود المبذولة لتمديد وقف إطلاق النار وتخفيف الأزمة الإنسانية» في البلد العربي الفقير.