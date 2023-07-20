الجزائر تنتقد اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة المغربية على الصحراء الغربية

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت الجزائر بشدة، اليوم الخميس، اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بالسيادة المغربية على منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، وقالت إن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الدولي.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءًا لا يتجزأ من أراضيه، لكن جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر تريد إقامة دولة مستقلة عليها.

وفي عام 2020، اعترف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على المنطقة مقابل استئناف المغرب العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل. واعترفت إسرائيل يوم الإثنين بسيادة المغرب على المنطقة.

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وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان «إن هذه الخطوة لا تعدو إلا أن تكون صفقة مفضوحة لا يمكنها بأي حال من الأحوال إضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الصحراوية ولا المساس بحق الشعب الصحراوي»، بحسب وكالة «رويترز».

وقطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب عام 2021، مشيرة إلى ما قالت إنها «أعمال عدائية». وقال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون هذا العام إن العلاقات بين البلدين وصلت إلى «نقطة اللاعودة».

ويخوض البلدان اللذان يشتركان في حدود طويلة نزاعا مريرا منذ عقود بخصوص الصحراء الغربية. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية يوم الأربعاء للصحفيين إن اعتراف الولايات المتحدة بسيادة المغرب على الصحراء الغربية لم يتغير.