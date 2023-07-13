إثيوبيا تدعو إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قال رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد، اليوم الخميس، إن الآثار المترتبة على النزاع في السودان «كبيرة» ولا بد من احتوائها، مطالبا بوقف إطلاق النار بشكل فوري ومستدام وتنظيم عملية الوصول لسلام في السودان.

وأضاف أحمد في كلمته بقمة دول جوار السودان المنعقدة في العاصمة المصرية القاهرة: «السودان ينزف. ونحن نشهد نزاعا مسلحا»، معتبرا أن النزاع في السودان يأتي نظرًا لغياب منصات الحوار.

وأشار إلى أن النزاع في السودان خلف عديدا من الضحايا والنازحين، وشدد على ضرورة «وجود سلطة بالسودان للأخذ بزمام الأمور»، معتبرا أن أزمة السودان لا يمكن حلها إلا بالتضامن والوحدة.