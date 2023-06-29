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الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 08:54 مساء
الأمم المتحدة: 90% من السوريين تحت خط الفقر
شاحنة من قافلة مساعدات تعبر في 14 فبراير من تركيا إلى شمال سورية الذي تسيطر عليه فصائل معارضة عبر معبر باب السلامة 2023 (أ ف ب)
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دعت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، إلى تمديد فتح عدة معابر بين تركيا وسورية لإيصال المساعدات الإنسانية إلى السكان في مناطق سيطرة المعارضة في شمال غرب سورية، مشيرة إلى أنهم أكثر عرضة للخطر منذ الزلزال في فبراير.

وقال منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة مارتن غريفيث لمجلس الأمن بعيد عودته من دمشق إن «الشعب السوري يعاني اليوم أكثر مما ندرك». وأضاف «تزداد معاناته كل عام»، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب وكالة «فرانس برس».

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عدم كفاية التمويل ومشاكل الوصول
وشدد غريفيث على أن «هذه الصعوبات تحدث في وقت تمتلك فيه الأمم المتحدة وشركاؤنا في المجال الإنساني وسائل محدودة لمساعدة السكان الأكثر حاجة في سورية»، لافتًا إلى عدم كفاية التمويل ومشاكل الوصول.

في يناير، مدّد مجلس الأمن لستة أشهر آلية نقل المساعدات عبر الحدود من طريق معبر باب الهوى إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات الجهادية والمعارضة من دون المرور عبر مناطق سيطرة نظام الرئيس بشار الأسد.

شملت الآلية التي جرى إنشاؤها عام 2014 أربعة معابر، لكن بعد سنوات من الضغط من بكين وموسكو، بقي معبر باب الهوى فقط قيد التشغيل، وجرى خفض مدة التفويض إلى ستة أشهر قابلة للتجديد، مما يعقد العمل الأممي الإنساني.

ينتهي التفويض في 10 يوليو، وقال مارتن غريفيث «أوضح الأمين العام أنطونيو غوتيريس ضرورة تجديده لفترة 12 شهرًا وأن يشمل جميع المعابر الأخرى لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الشمال الغربي». لكن المفاوضات داخل مجلس الأمن تبدو معقدة.

السفير الروسي: «آلة الدعاية الغربية المنافقة تتحرك»
وقال السفير الروسي فاسيلي نيبينزيا، الخميس، إن «آلة الدعاية الغربية المنافقة تتحرك». وأضاف: «قيل لنا مرة أخرى إنه بدون هذه الآلية العابرة للحدود، سيموت ملايين السوريين جوعاً وبرداً، ولا خيار سوى تمديدها، حتى لو كانت تنتهك سيادة سورية ووحدة أراضيها»، داعياً إلى نقل المساعدات عبر دمشق.

دخلت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة مناطق في الشمال الغربي الأسبوع الماضي من المناطق التي تسيطر عليها دمشق، وهي المرة الأولى منذ يناير. وأكد مارتن غريفيث أن طريقة الإيصال هذه «لا يمكن أن تغطي الحجم الضروري» للآلية العابرة للحدود.

وكان الأسد قد أذن بعد الزلزال بفتح معبرين حدوديين آخرين مع تركيا لمدة ثلاثة أشهر، جرى تمديدها في مايو ثلاثة أشهر أخرى. في هذا الصدد، قال المسؤول الأممي الذي التقى بشار الأسد في دمشق هذا الأسبوع «ليس لدي سبب للاعتقاد أنه لن يجري تمديدها مرة أخرى».

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