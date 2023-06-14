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البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 14 يونيو 2023, 10:59 صباحا
البرلمان اللبناني يخفق في انتخاب رئيس الجمهورية للمرة الـ12
رئيس مجلس النواب اللبناني (وسط أعلى الصورة) نبيه بري مفتتحا الجلسة الأولى لانتخاب رئيس جديد للبلاد في بيروت، 29 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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أخفق مجلس النواب اللبناني في انتخاب رئيس جديد للجمهورية للمرة الـ12 بسبب انسحاب عدد من أعضائه، مما أفقد الجلسة شرط اكتمال النصاب.

ففي الجلسة الـ12 التي دعا إليه رئيس البرلمان نبيه بري، حضر 128 نائبًا، اليوم الأربعاء، إلى مقر المجلس وسط بيروت من أجل انتخاب رئيس الجمهورية، بعد اكتمال النصاب.

لكن لم يحصل أي من المرشحين المطروحين بقوة على الساحة السياسية: سليمان فرنجية وجهاد أزعور على العدد الكافي من الأصوات، حيث حصد الأول 51 صوتًا، والثاني 59 صوتًا.

ويحتاج المرشح في الدورة الأولى من التصويت إلى غالبية الثلثين أي 86 صوتا للفوز. وتصبح الغالبية المطلوبة إذا جرت دورة ثانية 65 صوتا. لكن النصاب يتطلب الثلثين في الدورتين.

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