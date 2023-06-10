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بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج

القاهرة - بوابة الوسط السبت 10 يونيو 2023, 12:16 مساء
بالصور.. رفع كسوة الكعبة المشرفة 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
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أعلنت رئاسة الحرمين الشريفين في المملكة العربية السعودية، رفع كسوة الكعبة المشرفة، 3 أمتار استعدادًا لموسم الحج..

وجرت مراسم رفع كسوة الكعبة مساء أمس الجمعة، في مشهد مهيب، نشرت خلاله رئاسة الحرمين صور لأطهر بقاع الأرض وهي تتزين استعدادا لموسم الحج.

وجرت العادة برفع كسوة الكعبة قبل موسم الحج، من أجل استبدالها بكسوة جديدة تزامنًا مع أداء مناسك الحج.

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وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السعودية «واس»، رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي - ممثلة بوكالة مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرفة بمشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، فيما جرى تغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريبًا من الجهات الأربع.

وأوضح مساعد الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبد العزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس سلطان القرشي، أن رفع الجزء السفلي من الكسوة يأتي بغرض الحفاظ على نظافة وسلامة الكسوة ومنع العبث بها، مبينًا أن ما يُقدِم عليه بعض الحجاج من قطع بعض أجزاء من ثوب الكعبة، أو التبرك بالكسوة يستند على اعتقادات خاطئة؛ ولأجل ذلك تُرفع، وتحاط بقطع من القماش الأبيض بمحيط 47 مترًا، لافتًا إلى أنه سيعاد الوضع إلى طبيعته بعد انتهاء الموسم.

رفع ثوب الكعبة المشرفة على 6 مراحل
وبيَّن أن ثوب الكعبة المشرَّفة يرفع على (6) مراحل؛ تبدأ من فك أسفل الثوب من جميع الجوانب، وكذلك الأركان بارتفاع ثلاثة أمتار،ومن ثم فك الحبل السفلي وإخراجه من الحلق ولف ثوب ‫الكعبة المشرَّفة بارتفاع ثلاثة أمتار وموازاته على ارتفاع واحد وتثبيته من جميع الجوانب، وفك ثلاثة من القناديل والعرق ثم تثبيت القماش الأبيض على جميع الجهات كلٍّ على حدة، وتركيب القناديل على القماش الأبيض وتغيير العرق وتثبيته إلى حد الخياطة، وصولاً إلى المرحلة الأخيرة وهي لف الجزء السفلي من الستارة.

من جانبه، أوضح السديس، أن عملية رفع ستار الكعبة تحدث عن طريق مجموعة من المختصين من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة، وهي عبارة عن طي ستار الكعبة المكسوة بقطعة من الحرير الأسود المخطوط عليها آيات من القرآن الكريم للأعلى؛ لرفعها عن العبث، ولتكون فرصة سانحة للطائفين لرؤية أستار الكعبة مرفوعة.

رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم الحج. 9 يونيو 2023 (واس)
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