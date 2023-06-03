وزير الخارجية يتوجه إلى أنقرة للمشاركة فى مراسم تنصيب الرئيس التركى

القاهرة - بوابة الوسط

يتوجه وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم إلى أنقرة لتمثيل القاهرة في مراسم حفل تنصيب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

وبحسب الناطق باسم وزارة الخارجية، السفير أحمد أبو زيد، فإن شكري سيطير اليوم إلى العاصمة التركية أنقرة بتكليف من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى، لتمثيل مصر في هذه المراسم.

وأوضح أبو زيد، أن مشاركة وزير الخارجية تأتي في إطار التطور الذي يشهده مسار العلاقات المصرية التركية خلال الفترة الأخيرة، وحرص الدولتين على عودة العلاقات الثنائية إلى طبيعتها بشكل كامل بما يحقق طموحات الشعبين المصرى والتركي.

ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا

والإثنين الماضي، قرر الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان، البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

- السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري مع الرئيس التركي لتهنئته بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة، حيث أعرب الرئيس التركي عن «التقدير لهذه اللفتة الطيبة».