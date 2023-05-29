السيسي وإردوغان يقرران البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية وتبادل السفراء

القاهرة - بوابة الوسط

قرر الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي ونظيره التركي رجب طيب إردوغان البدء الفوري في ترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه الرئيس المصري مع الرئيس التركي لتهنئته بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيساً لتركيا لفترة رئاسية جديدة، حيث أعرب الرئيس التركي عن «التقدير لهذه اللفتة الطيبة».

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وصرح الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيسين أكدا على «عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون بين الجانبين».