واشنطن تعلن فرض عقوبات جديدة على السودان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول كبير في البيت الأبيض، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة ستفرض عقوبات اقتصادية جديدة وقيودًا على التأشيرات «بحق الأطراف الذين يمارسون العنف» في السودان، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جايك ساليفان في بيان إن أعمال العنف في هذا البلد تشكّل «مأساة ينبغي أن تتوقف»، من دون أن يدلي بتفاصيل إضافية عن العقوبات.

واشنطن تفكّر بإجراءات ضد قادة السودان

وقبل إعلان البيت الأبيض، حذّر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في وقت سابق اليوم من أن الولايات المتحدة قد تتخذ إجراءات بحق قائدي الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بعد انهيار هدنة رعتها الولايات المتحدة.

وقال بلينكن للصحفيين خلال محادثات حلف شمال الأطلسي في أوسلو إن الولايات المتحدة «تنظر في خطوات يمكننا اتخاذها لتوضيح وجهات نظرنا حيال أي زعماء يقودون السودان في الاتجاه الخاطئ»، وفق «فرانس برس».