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حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 03:07 مساء
حاكم دارفور يدعو السودانيين في الإقليم إلى «حمل السلاح» لحماية ممتلكاتهم
مستودع للأدوية دمر في القتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في نيالى بجنوب دارفور، 2 مايو 2023. (أ ف ب)
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دعا حاكم إقليم دارفور وزعيم التمرد السوداني السابق مني مناوي، السودانيين في دارفور إلى «حمل السلاح» من أجل حماية أنفسهم وممتلكاتهم، في ظل الفوضى التي تخلفها الحرب الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع في البلاد.

وكتب مناوي على حسابه على موقع تويتر، الإثنين، «أدعو مواطنينا الكرام جميعا، أهل دارفور شيبا وشبابا، نساء ورجالا، إلى حمل السلاح لحماية ممتلكاتهم»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح مناوي أن «الاعتداءات على المواطنين تضاعفت وكثيرين لا يرغبون في سلامة وحقوق المواطنين، ويتعمدون تخريب المؤسسات القومية»، مؤكدا «ونحن حركات الكفاح سنساندهم في جميع حالات الدفاع».

اتفاق سلام تاريخي
كان زعيم حركة تحرير السودان مناوي عُين في مايو 2021 حاكما لدارفور، وكان من بين الموقعين على اتفاق سلام تاريخي عام 2020 مع الحكومة الانتقالية التي جرى تشكيلها بعد الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019.

ةمنذ 15 إبريل، أسفر النزاع بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، عن مقتل المئات ونزوح أكثر من مليون شخص داخليا وفرار أكثر من 300 ألف شخص إلى الدول المجاورة.

- قوات الدعم السريع تبدي استعدادها لمواصلة مباحثات حول تجديد وقف إطلاق النار بالسودان

وبحسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها (أيه سي إل إي دي)، بلغت حصيلة القتلى منذ اندلاع المعارك 1800 شخص سقط معظمهم في العاصمة وفي مدينة الجنينة عاصمة غرب دارفور.

ويشهد السودان اليوم السادس من وقف إطلاق نار لأسبوع جرى الاتفاق عليه بوساطة من الولايات المتحدة والسعودية، لكن طرفي النزاع تبادلا الاتهام مرارا بانتهاكه.

ودعت واشنطن والرياض الطرفين المتحاربين إلى مواصلة النقاش لتمديد وقف إطلاق النار من أجل تسهيل «إيصال المساعدات الإنسانية التي يحتاجها الشعب السوداني»، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

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