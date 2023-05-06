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مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 06 مايو 2023, 11:20 مساء
مثقفون لبنانيون يتبرأون من «حملة عنصرية» ضد السوريين
لقطة من موقع تصوير المسلسل اللبناني «النار بالنار». (أ ف ب)
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أعلن كتاب وصحفيون ومثقفون لبنانيون براءتهم مما وصفوه بـ«حملة العنصرية» ضد السوريين، معتبرين أن هذه الحملة التي تُشنّ باسم لبنان ومصالح اللبنانيين، تستهدفهم كما تستهدف النازحين السوريين، إسكاتا لأصواتهم وقمعاً لحرياتهم.

وقال المثقفون اللبنانيون في بيان، إن المواطنين السوريين النازحين إلى لبنان، يتعرضون لـ«حملة عنصرية» تبدأ بتضخيم أرقامهم ومنع تجولهم وإشاعة صورة بشعة ومخيفة عنهم وعن «جرائمهم وسرقاتهم»، وتنتهي باحتمال إعادتهم إلى سورية مجددا.

ورغم ذلك، رفضوا التقليل من حجم المشكلة التي أنتجها اللجوء السوري الكثيف، لكنّهم أصروا على «حلول عقلانية هادئة»، بعيدة عن الشيطنة شعبوية كانت أم عنصرية، وقالوا: «ندرك أن استثنائية أوضاعنا هي من استثنائيّة التوحش الذي ابتُلي به السوريون، كما ابتُلي اللبنانيّون»، وأضافوا: «فالمأساة الراهنة إنما تسببت بها أفعال النظام السوري الدموية، والدور الاحتلالي والتهجيري الذي أداه حزب لبناني ممثل بقوة في السلطة. لكن بدل أن تتوسع حملة الإدانة لأفعال الطرفين المذكورين، نجد أن الحملة الراهنة (...) لا تكتفي بالتكتم عن بشار الأسد والحزب، بل تكمل أفعالهما».

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عودة طوعية وآمنة للنازحين السوريين
وأكد المثقفون أن المهمّة الكبرى المطروحة هي عودة النازحين إلى بلادهم شريطة أن تكون عودة طوعية وآمنة فعلاً، مضمونة من القوى الخارجية والدولية المؤثرة ومنسقة معها. ورأوا أن هذا يتطلب الضغط على الدولة اللبنانية من أجل أن تبذل بعض الجهد والجدية حيال القضية.

وخلصوا إلى القول: «نحن ماضون في مواجهة هذه الحملة الجائرة التي لا تسيء فحسب إلى سوريين أبرياء، بل تسيء إلينا كلبنانيين إساءتها إلى وطنيّتنا اللبنانية التي نريدها إنسانية وديمقراطية وعصرية. ومن موقعنا هذا نكرر القول: ليس باسمنا ولا باسم وطنيتنا اللبنانية».

ومن بين من وقع على البيان «لينا المنذر، ضياء حيدر، يوسف بزّي، حازم صاغية- حسام عيتاني، محمد أبي سمرا، حازم الأمين، ديانا مقلد، عليا إبراهيم، إيلي الحاج، هلا نصر الدين، نور سليمان، حسن عباس، مروان أبي سمرا، شذا شرف الدين، طارق أبي سمرا، بشار حيدر، رشا الأطرش، مهند الحاج علي، ناتالي المير، بلال خبيز، جاد شحرور، ليال حداد، أحمد بيضون، لينا مجدلاني، فؤاد الخوري، كارولين عاكوم، ميشال حاجي جورجيو، ريم الجندي، حسن مراد، عزة طويل، ريتا شهوان، ريتا باروتا، خالد العزي، جمانة حداد».

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