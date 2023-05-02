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الدنمارك تقلص وجودها العسكري في العراق بدءا من 2024

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 02 مايو 2023, 07:01 مساء
الدنمارك تقلص وجودها العسكري في العراق بدءا من 2024
قوات دنماركية في العراق. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير الدفاع الدنماركي ترويلس لوند بولسن، الثلاثاء، إن الدنمارك تعتزم تقليص وجودها العسكري في العراق بدءًا من فبراير 2024 وتركز جهودها العسكرية بدلًا من ذلك على دول البلطيق بوضع كتيبة تحت تصرف حلف شمال الأطلسي للدفاع عن المنطقة.

أضاف الوزير أن بلاده تعتزم التبرع بمبلغ 1.7 مليار كورونة دنماركية (نحو 250 مليون دولار) لأوكرانيا للأغراض العسكرية. ومن المتوقع أن تضم الكتيبة ما بين 700 و1200 جندي، ويتوقع نشرها في لاتفيا بين أربعة وستة أشهر سنويًا، بحسب «رويترز».

سحب 105 جندي دنماركي في العراق 
وأوضحت وزارة الدفاع أن القوات ستبقى بقية العام في الدنمارك، وستكون على أهبة الاستعداد للانتشار في دول البلطيق حال حدوث أزمة. وقال بولسن «علينا أن نكون مستعدين لوجود دنماركي طويل الأمد في دول البلطيق، وهناك حاجة لتحقيق توازن بين وجود جنود لنا على الأرض والاستعداد لنشرهم من الدنمارك».

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وقالت وزارة الدفاع إن الدنمارك ستسحب إحدى وحدات الأمن والحراسة التابعة لها والتي تضم نحو 105 جنود في العراق اعتبارًا من فبراير العام المقبل، لكنها ستواصل تقديم الكوادر والمشورة لبعثة حلف شمال الأطلسي في العراق.

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