انطلاق اجتماع «خماسي تشاوري» حول سورية في الأردن

القاهرة - بوابة الوسط

انطلق في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الإثنين، اجتماع جديد حول سورية بمشاركة وزراء خارجية كل من سورية والأردن والسعودية والعراق ومصر. وقبيل انطلاق الاجتماع الذي يعقد في أحد فنادق عمان وسط إجراءات أمنية مشددة، التقى وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي بنظيره السوري فيصل المقداد، على ما أفاد مراسل «فرانس برس».

وبحث الصفدي والمقداد «الجهود المبذولة لإطلاق دور عربي قيادي للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية»، وفقا لبيان صدر لاحقا عن وزارة الخارجية الأردنية. وتعد هذه الزيارة الرسمية الأولى لوزير خارجية سورية إلى الأردن منذ اندلاع النزاع في بلده العام 2011.

اجتماعات جانبية قبل «التشاوري»

واستقبل الصفدي وزراء خارجية كل من مصر سامح شكري، والسعودية فيصل بن فرحان، والعراق فؤاد حسين قبل دخول قاعة الاجتماع «التشاوري» المغلق. ويأتي الاجتماع «استكمالا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج والأردن والعراق ومصر في جدة»، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الأردنية أمس الأحد.



وانعقد منتصف أبريل الماضي اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي في جدة وشاركت فيه أيضا مصر والعراق والأردن للبحث في مسألة عودة سورية إلى الجامعة العربية، قبل نحو شهر من انعقاد قمة عربية في السعودية. واتفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سورية.

وعقب الاجتماع بأيام زار وزير الخارجية السعودي دمشق، في أول زيارة رسمية سعودية إلى سورية منذ القطيعة بين الدولتين مع بدء النزاع في سورية قبل 12 عاما. وكانت دول عربية عدة على رأسها السعودية أغلقت سفاراتها وسحبت سفراءها من سورية، احتجاجا على تعامل النظام السوري العام 2011 مع «انتفاضة شعبية» تطورت إلى نزاع دامٍ دعمت خلاله السعودية وغيرها من الدول العربية فصائل المعارضة السورية. وعلقت جامعة الدول العربية عضوية سورية لديها في نوفمبر 2011.



لكن خلال السنتين الماضيتين تتالت مؤشرات التقارب بين دمشق وعواصم عدة، بينها أبوظبي التي أعادت علاقاتها الدبلوماسية، والرياض التي أجرت محادثات مع دمشق حول استئناف الخدمات القنصلية بين البلدين.