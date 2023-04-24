مقتل مساعد الملحق الإداري بالسفارة المصرية في الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية مقتل مساعد الملحق الإداري بسفارة جمهورية مصر العربية في الخرطوم محمد الغراوي، اليوم الإثنين، خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين فى السودان.

ونعت الوزارة في بيان على صفحتها الرسمية بالفيسبوك «ببالغ الحزن والأسى شهيد الواجب محمد الغراوي»، وأشارت الوزارة إلى أنها تحتسب «الشهيد رمزاً للتضحية والفداء فى سبيل الوطن وحماية مصالحه العليا».

كما أكدت أن البعثة المصرية فى السودان سوف تستمر فى تحمل مسئوليتها فى متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام.

إصابة أحد أعضاء السفارة بالخرطوم

وأعلنت وزارة الخارجية المصرية، الأحد الماضي، إصابة أحد أعضاء سفارتها بالخرطوم بطلق نارى نتيجة الاشتباكات الدائرة بين قوات الجيش والدعم السريع هناك منذ نحو أسبوعين.

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وأكد الناطق أن السفارة المصرية في الخرطوم وقنصليتي الخرطوم وبورسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا تواصل التنسيق مع المواطنين المصريين لإجلائهم، حيث وصل عدد من تم إجلاؤهم من المصريين في السودان إلى ٩٠٤ مواطناً منذ بدء خطة الإجلاء.