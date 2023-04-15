الخارجية المصرية تبلغ مواطنيها في السودان التواصل مع السفارة في الخرطوم حال تعرضهم لأية مخاطر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن القطاع القنصلي بالوزارة يتابع على مدار الساعة أوضاع المواطنين المصريين المقيمين في كافة أنحاء جمهورية السودان على خلفية التوترات التي تشهدها منذ صباح اليوم.

وأصدرت السفارة المصرية فى الخرطوم، في وقت سابق بياناً صباح اليوم، طالبت فيه المواطنين المصريين المقيمين في السودان توخى أقصى درجات الحيطة والحذر، والابتعاد عن مناطق التوترات والإقلال من التحركات غير الضرورية والتزام المنازل لحين استقرار الأوضاع. وتتواصل السفارة مع المواطنين والطلبة المصريين المقيمين في السودان لتقديم كافة أوجه الرعاية لهم.

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وأهابت الوزارة بكافة المصريين المتواجدين فى السودان التواصل مع السفارة المصرية في الخرطوم فى حالة تعرضهم لأية مخاطر، وذلك لتقديم الرعاية اللازمة لهم.

قوات الدعم المشترك السودانية تسيطر على مطار الخرطوم

وأعلنت قوات الدعم المشترك السودانية المسلحة في بيان السبت، سيطرتها على مطار الخرطوم ردا على هجمات للجيش على قواعد لها، على حد قولها. وجاء في بيان لقوات الدعم المشترك «تم طرد المعتدين على مقر القوات بأرض المعسكرات في سوبا والسيطرة على مطار الخرطوم»، بحسب وكالة «فرانس برس».

دان الممثل الخاص للأمين العام للسودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان، فولكر بيرثي بشدة اندلاع القتال بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية في أجزاء كثيرة من العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى بالبلاد.

وقال بيريتس إنه تواصل مع كلا الطرفين طالباً منهما الوقف الفوري للقتال لضمان سلامة الشعب السوداني وتجنيب البلاد مزيداً من العنف.

أبو الغيط: مصدوم من اللجوء للسلاح في رمضان

كما دانت جامعة الدول العربية الاشتباكات. وأعرب الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط، في بيان، عن صدمته «للجوء إلى السلاح والقتال بين الأخوة بهذا الشكل وفي شهر رمضان».

وأكد أبو الغيط ضرورة وقف التصعيد وحقن الدماء بشكل فوري، مشيرًا إلى استعداد الأمانة العامة للجامعة، للتدخل مع الأطراف المتصارعة لتحقيق ذلك.

أما السكرتير التنفيذي لمنظمة الإيغاد (الهيئة الحكومية للتنمية هي منظمة شبه إقليمية في أفريقيا مقرها جيبوتي) وكاورقني قبيهو فأعرب عن قلقه الشديد إزاء التقارير التي تتحدث عن القتال في أجزاء مختلفة من الخرطوم، داعيًا الجانبين إلى الوقف الفوري للقتال وتهدئة الموقف وحل خلافاتهما من خلال الحوار.