مصر تبدأ إجلاء عدد من مواطنيها من السودان

القاهرة - بوابة الوسط

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان الأحد، إن إجراءات إجلاء عدد من المصريين من المناطق الآمنة بالسودان بدأت وإنها تجري بالتنسيق مع السلطات السودانية.

وأضاف البيان «وتستمر قنصليتنا في الخرطوم وبورتسودان والمكتب القنصلي في وادي حلفا في التنسيق مع المصريين الجاري إجلاؤهم من خلال بورتسودان ووادي حلفا».

عملية «محكمة وآمنة ومنظمة»

كانت مصر قد حثت مواطنيها خارج الخرطوم على التوجه إلى قنصليتيها في بورتسودان ووادي حلفا في الشمال استعدادًا لإجلائهم وحثت رعاياها في الخرطوم على الاحتماء في منازلهم حتى يتحسن الوضع.

وقالت إنه يجب تنفيذ عملية «محكمة وآمنة ومنظمة» لإجلاء مواطنيها البالغ عددهم عشرة آلاف في السودان. وأضافت أن أحد دبلوماسييها أُصيب بطلق ناري دون الخوض في تفاصيل.

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وأعلنت الوزارة في وقت سابق التنسيق مع أجهزة الدولة المعنية على التواصل مع المواطنين المصريين المتواجدين بدولة السودان وأسرهم لطمأنتهم على ذويهم، تمهيدًا لإجلائهم بالطريقة التي تحفظ سلامتهم وعودتهم آمنين إلى أرض الوطن، وقامت بإنشاء غرفة عمليات وتخصيص خطوط ساخنة لتلقي الاتصالات من المواطنين المصريين بشأن موقف الجالية المصرية في السودان وعمليات الإجلاء المرتقبة.