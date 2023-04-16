انتهاء عملية تبادل سجناء كبرى في اليمن بعدما شملت 900 أسير

القاهرة - بوابة الوسط

انتهت، الأحد، عملية تبادل سجناء كبرى بين الحوثيين والقوات الحكومية اليمنية شملت نحو 900 أسير واستمرّت ثلاثة أيام، في وقت أعلن فيه الحوثيون أن المحادثات مع السعودية ستتواصل بعد عيد الفطر مما بدّد الآمال بإعلان هدنة جديدة قبل نهاية شهر رمضان.

وتزامنت عملية التبادل مع جهود دبلوماسية ناتجة عن التقارب السعودي - الإيراني، وترمي إلى ترسيخ وقف إطلاق نار طويل الأمد ووضع الحرب الدامية في البلد الفقير على طريق الحل، وفق «فرانس برس».

وأكدت مستشارة الإعلام لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر جيسيكا موسان، لوكالة «فرانس برس» أن العملية انتهت، مضيفة أنه «تمّ تأكيد الإفراج عن 869 محتجزًا سابقًا في المجمل».

خمس طائرات تنقل 200 أسير سابق من مأرب

ونقلت خمس طائرات الأحد نحو 200 أسير سابق من مأرب، آخر معقل للسلطة في شمال اليمن، إلى صنعاء، العاصمة الخاضعة لسيطرة المتمردين منذ 2015، وفي الاتجاه المعاكس. وكان قد تمّ تبادل نحو 320 أسيرًا الجمعة، ثم نحو 350 السبت.

وكان الحوثيون والحكومة قد توصّلوا خلال مفاوضات عقدت في برن الشهر الماضي إلى اتّفاق على تبادل نحو 900 أسير. وبموجب الاتفاق، يُفرج الحوثيون عن نحو 180 أسيرا، بينهم سعوديون وسودانيون، في مقابل نحو 700 معتقل لدى القوات الحكومية.

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وشملت عملية التبادل امرأة واحدة فقط تُدعى سميرة مارش، اعتقلتها القوات الحكومية قبل خمس سنوات بتهمة «زرع عبوات ناسفة في الطرقات وجوار مقرات حكومية وأسفل سيارات ومركبات قادة الجيش»، بالإضافة إلى «إدارة خلية نسائية تقوم بزرع عبوات تسببت في مقتل العشرات»، وفق ما أفاد مسؤول أمني حكومي في مأرب. وقال المسؤول إن «الحوثيين كانوا يطالبون بإلحاح خلال كل جلسات التفاوض بإطلاق سراحها».

أربعة صحفيين محكومين بالإعدام

وبدت مارش أثناء نزولها من الطائرة ترتدي النقاب وتضع كوفية على أكتافها. وأكد الناطق باسم الوفد الحكومي في مفاوضات الأسرى عضو الوفد المفاوض ووكيل وزارة حقوق الإنسان ماجد فضائل، لوكالة «فرانس برس» أنه تمّ تبادلها مقابل أربعة صحفيين محكومين بالإعدام من جانب سلطات الحوثيين.

في مأرب، وقف سجناء سابقون حوثيون واضعين كمامات وحاملين أكياسًا تحتوي على وجبات إفطار، في طابور، استعدادًا للصعود على متن الطائرة المتّجهة إلى صنعاء. أما في مطار صنعاء، فسيطرت أجواء الفرح مع ترقّب وصول الأسرى، وراحت فرق ترتدي اللباس اليمني التقليدي وتحمل خناجر، تؤدي رقصةً تقليديةً.

وقالت موسان «دعونا لا ننسى الغرض الحقيقي من عمليات الإفراج هذه: لمّ شمل الأحباء. لقد جلبت الأيام الثلاثة الماضية الفرح للعديد من العائلات التي مزّقها النزاع. نأمل فقط أن يجري المزيد من عمليات الإفراج في المستقبل القريب».

بعد العيد

بدأ النزاع في 2014 عندما سيطر الحوثيون المدعومون من إيران على مناطق عدة في البلاد بينها صنعاء. وفي العام التالي، تدخّلت السعودية على رأس التحالف مما فاقم النزاع الذي خلّف مئات الآلاف من القتلى وتسبّب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وتعتبر جبهات محافظة مأرب، المنطقة الغنية بالنفط، مسرحا لأكثر المعارك دموية بين الحوثيين والقوات الحكومية التي تبسط سيطرتها على مدينة مأرب، مركز المحافظة.

وقاتل الحوثيون بشراسة في العامين الماضيين، بهدف الوصول إلى مدينة مأرب مما سيسمح لهم بوضع يدهم على كامل الشمال اليمني، لكنهم عجزوا عن ذلك رغم المعارك التي قتل فيها آلاف من الطرفين حسب مصادرهما. ومن شأن سيطرة الحوثيون على هذه المنطقة أن تسهّل توسّعهم إلى محافظات أخرى، وتعزّز موقفهم التفاوضي في أي محادثات سلام مقبلة.

وتمّ التوصل إلى اتفاق التبادل الشهر الماضي بعد أيام على إعلان السعودية وإيران نيتهما استئناف علاقاتهما الدبلوماسية بعد سبع سنوات من القطيعة، مما قد ينعكس إيجابا على العديد من النزاعات في المنطقة.

محادثات نادرة مع الحوثيين في صنعاء

وأجرى وفد سعودي، برئاسة السفير محمد آل جابر محادثات نادرة مع الحوثيين في صنعاء هذا الأسبوع، لكنّه غادر الخميس من دون التوصل إلى اتفاق نهائي إنما بتفاهم «مبدئي» حول هدنة وعقد جولة من المحادثات.

وأعلن رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين مهدي المشاط، السبت، أنه «تمّ الاتفاق على عقد جولة جديدة بعد عيد الفطر المباركـ نظراً إى لطبيعة القضايا التي تم نقاشها»، وفق ما أفادت وكالة أنباء «سبأ» الناطقة باسم الحوثيين.

وأكدت وزارة الخارجية السعودية في بيان، السبت، أن اللقاءات هذه اتسمت «بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية. ونظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات، فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت».