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إصابة طائرة ركّاب سعودية بطلقات نارية في مطار الخرطوم

القاهرة - بوابة الوسط السبت 15 أبريل 2023, 07:39 مساء
إصابة طائرة ركّاب سعودية بطلقات نارية في مطار الخرطوم
طائرة ركاب تابعة للطيران السعودي. (الإنترنت)
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تعرّضت طائرة ركّاب تابعة للخطوط الجوية السعودية لأضرار جراء إطلاق نار، اليوم السبت في مطار العاصمة السودانية الخرطوم التي تشهد قتالاً عنيفاً، حسبما أعلنت شركة الطيران الوطنية السعودية.

وقالت شركة «السعودية» إنّ طائرة ايرباص A330 «تعرّضت لإطلاق نار في مطار الخرطوم الدولي أثناء تجهيزها لرحلة العودة... وعلى متنها طاقم الطائرة والركاب متجهة إلى الرياض صباح اليوم، حيث لحقت بها أضرار»، بحسب «يورو نيوز».

لم يسجل سقوط ضحايا
ولم تفِد الشركة عن سقوط ضحايا، موضحة أنّه «تمّ التأكد من وصول كافة أعضاء طاقم الطائرة إلى مقر السفارة في السودان». وأضاف البيان أنّه «تمّت إعادة الطائرات التي كانت في الجو (فوق السودان) وتعليق الرحلات من وإلى السودان حفاظاً على سلامة الضيوف وطاقم الطائرة».

واندلعت مواجهات السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، خصوصاً في مطار الخرطوم، ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين على الأقل.

مقتل ثلاثة مدنيين في الاشتباكات المتواصلة في السودان
قُتل ثلاثة مدنيين في الاشتباكات المتواصلة في السودان بين قوات الجيش التي يقودها الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع شبه العسكرية الموالية لحليفه السابق محمد حمدان دقلو في تحوّل مفاجئ للصراع إلى نزاع مسلح فيما تبادل الجنرالان الاتهامات عبر وسائل الإعلام.

- حميدتي عن اشتباكات الخرطوم: على الجيش العودة إلى ثكناته.. وما يجري هو ثمن الديمقراطية
-  حميدتي: لن نتوقف إلا بعد السيطرة على كل قواعد الجيش

في تصريحات لقناة «الجزيرة»، أكد حميدتي إن قواته «لن تتوقف» إلا بعد «السيطرة الكاملة على كل مواقع الجيش». وشدد على أنه لا يمكنه التكهن بموعد توقف القتال. وقال لا أستطيع أن أحدد «متى تنتهي المعارك، فالحرب كر وفر».

من جهته قال الفريق أول البرهان في تصريحات منفصلة لقناة «الجزيرة»، إنه «فوجئ في التاسعة صباحاً» بحصار مقر قيادته من قبل قوات حميدتي حليفه السابق الذي يصفه اليوم بأنه «يقود ميليشيا مدعومة من الخارج».

المفاوضات تنتهي  بنزاع مسلح مفتوح
وبدا أن المفاوضات التي كانت تجري بين الطرفين، بوساطة من أطراف عدة، انتهت إلى نزاع مسلح مفتوح. وحشد البرهان طائراته الحربية من أجل «تدمير» معسكرات قوات الدعم السريع في الخرطوم، في حين هاجم حميدتي قائد الجيش ولم يتردد في وصفه بـ«المجرم» الذي «يدمر البلاد».

واستيقظ 45 مليون سوداني، يصوم معظمهم العشر الأواخر من رمضان، على أصوات الأسلحة الثقيلة والخفيفة والانفجارات في الخرطوم وعدة مدن أخرى.

وقالت نقابة الأطباء في بيان على فيسبوك إن ثلاثة مدنيين قُتلوا، اثنان منهم في مطار الخرطوم فيما لقي شخص ثالث حتفه أثناء المعارك في الأبيض بشمال كردفان (وسط السودان).

مطالبات الأمم المتحدة والجامعة العربية
وطالبت الأمم المتحدة والجامعة العربية وواشنطن وموسكو بوقف «فوري» للقتال في السودان. أما الجارة القوية مصر فدعت الطرفين إلى «التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس».

وأكدت قوات الدعم السريع قُبيل ظهر السبت «السيطرة الكاملة» على القصر الجمهوري في وسط الخرطوم وقصر الضيافة، الذي يستقبل فيه كبار ضيوف الدولة، ومطار الخرطوم ومطاري مروي (شمال) والأبيض (وسط)، فيما نفي الجيش السيطرة على المطار مؤكداً أن «عناصر من الدعم السريع تسللت إلى المطار وأحرقت طائرتين إحداها تابعة للخطوط السعودية» التي أكدت وقوع هذا الحادث.

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