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كنيسة القيامة تنتقد التضييق على احتفالات الفصح بالقدس

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أبريل 2023, 05:28 مساء
كنيسة القيامة تنتقد التضييق على احتفالات الفصح بالقدس
احتفال «الشعلة المقدسة» في سبت النور بكنيسة القيامة بالقدس. (أ ف ب)
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انتقدت الكنيسة الأرثوذكسية اليونانية، اليوم الأربعاء، بشدة «القيود الصارمة» التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على احتفالات عيد الفصح المجيد في القدس، وحثت المسيحيين على الحضور على الرغم من ذلك.

ويتصاعد الخلاف بين شرطة الاحتلال والكنيسة بشأن حضور مراسم سبت النور يوم السبت المقبل في كنيسة القيامة، في البلدة القديمة المحتلة منذ 1967، وحيث يوجد قبر السيد المسيح وفق الديانة المسيحية، وفق وكالة «فرانس برس». وقال الناطقون باسم الكنيسة إن المفاوضات مع الشرطة فشلت.

وأكد الأب ماثيوس سيوبس بالكنيسة الأرثوذكسية اليونانية للصحفيين أنه «بعد محاولات عديدة بحسن نية، لم نتمكن من التنسيق مع السلطات الإسرائيلية لأنها تفرض قيودا غير معقولة... هذه القيود الصارمة ستحد من وصول المسيحيين إلى كنيسة القيامة وحفل سبت النور المقدس». وقال الأب سيوبس «الاحتفالات تقام في كنيسة القيامة منذ ما يقرب من ألفي عام».

يمثل احتفال سبت النور الذي يجلب فيه الكهنة الشعلة كل عام أهم حدث في التقويم الأرثوذكسي. والشعلة التي يعتقد أنها تشتعل بأعجوبة تُتقل إلى العديد من الدول مثل اليونان والأردن والمجتمعات الأرثوذكسية الأخرى. في الماضي كان يصل إلى كنيسة القيامة نحو 10 آلاف مصلٍ تزدحم بهم أزقة بلدة القدس القديمة والطرق المحيطة بها وهم يحملون الشموع.

شرطة الاحتلال تقيد الوصول لكنيسة القدس
أبلغت قوات شرطة الاحتلال الإسرائيلية للعام الثاني قادة الكنائس أنها ستقيد الوصول إلى الكنيسة، وقالت اليوم الأربعاء، إن اقتصار الحضور على 1800 شخص بما في ذلك رجال الدين من مختلف الطوائف الأرثوذكسية هو إجراء وقائي ضروري للسلامة. 

وقالت شرطة منطقة القدس «نريد أن نؤكد أن همنا الأساسي هو سلامة الحجيج القادمين إلى البلدة القديمة، الأرقام أعطاها مهندس تقييم السلامة بعد تقييم وضع الكنيسة»، وأضافت «نتفهم الشعور والمشاعر الدينية لمن يرغبون في المشاركة في حفل النور المقدس. ولكن للأسف لا يمكن للجميع دخول الكنيسة، حسب لوائح السلامة».

وأكدت الشرطة أنه سيتم بث الاحتفالات على الشاشات في البلدة القديمة وأنها «ستبذل قصارى جهدها» لضمان انتقال الشعلة إلى المجتمعات المسيحية خارج مدينة القدس. لكن المتحدث باسم بطريركية الروم الأرثوذكس في القدس الأب عيسى إلياس عيسى مصلح، قال «نحن في القدس نريد الحرية، وحرية العبادة حق أعطانا إياه الرب ولا يحق لأي إنسان تقييد حرية إنسان آخر عندما يقوم بالعبادة».

وندد بالسياسة الإسرائيلية بوضع «القيود والحواجز أمام المسيحيين والمسلمين الذين تمنعهم من إقامة شعائرهم الدينية، وهذا حق مكتسب». وأضاف «سنعلي صوتنا بالاتصال بالجهات الرسمية خارج وطننا فلسطين للضغط على الحكومة الإسرائيلية بالكف عن قيودها».

في العام الماضي اندلعت مشاجرات بين المصلين وعناصر الشرطة الذين نصبوا الحواجز في جميع أنحاء الحي المسيحي بالمدينة. وقال الأب سيوبس إن هذه الإجراءات جعلت وصول المسيحيين إلى الكنيسة «مستحيلا»، ومع انهيار المحادثات بين القادة المسيحيين وقوات الأمن الإسرائيلية، حث «كل من يرغب في العبادة معنا فليحضر». وأضاف «نحن نترك السلطات تتصرف كما تشاء. الكنائس ستتعبد بحرية وتفعل ذلك بسلام».

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