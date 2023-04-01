وزير الخارجية السوري في القاهرة للمرة الأولى منذ عشر سنوات

القاهرة - بوابة الوسط

أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري محادثات السبت مع نظيره السوري فيصل المقداد الذي وصل إلى القاهرة صباحاً في زيارة هي الأولى لمسؤول سوري على هذا المستوى منذ أكثر من عشر سنوات.

وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن محادثات الوزيرين «تناولت مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل دفعها وتعزيزها بالإضافة إلى عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك»، بحسب «فرانس برس».

وأكد الناطق باسم الخارجية أنه «على ضوء ما يربط بين البلدين من صلات أخوة وروابط تاريخية، وما تقتضيه المصلحة العربية المشتركة من تضامن وتكاتف الأشقاء في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية المتزايدة، فقد تناولت المباحثات سبل مساعدة الشعب السوري على استعادة وحدته وسيادته على كامل أراضيه»، فضلاً عن «جهود تحقيق التسوية السياسية الشاملة للأزمة السورية».

مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سورية

وجدد الوزير شكري، وفق الناطق باسم الخارجية المصرية، تأكيد «مساندة مصر لجهود المبعوث الأممي الخاص إلى سورية». وأوضح الناطق أن الوزيرين اتفقا على «تكثيف قنوات التواصل بين البلدين على مختلف الأصعدة خلال المرحلة» المقبلة.

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وقام شكري في 27 فبراير بزيارة إلى سورية، كانت الأولى منذ عقد، بعد أيام من الزلزال الذي أودى بعشرات الآلاف في تركيا وسورية. وأعقبت تلك الزيارة اتصالاً أجراه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بنظيره السوري بشار الأسد إثر الزلزال، كان الأول بين الرجلين منذ تولي السيسي السلطة في مصر عام 2014.

القاهرة تبقي سفارة دمشق مفتوحة طيلة سنوات النزاع

بخلاف دول عربية عدّة، أبقت مصر سفارتها مفتوحة في دمشق طيلة سنوات النزاع، لكنها خفّضت مستوى التمثيل الدبلوماسي وعدد أفراد بعثتها. وزار مدير إدارة المخابرات العامة في سورية اللواء علي المملوك القاهرة عام 2016، في أول زيارة معلن عنها أجراها إلى الخارج منذ اندلاع الحرب في بلاده.

إثر اندلاع النزاع في سورية عام 2011، قطعت دول عربية عدة خصوصاً الخليجية علاقاتها الدبلوماسية مع سورية وأغلقت سفاراتها في دمشق، كما علقت جامعة الدول العربية عضوية سورية.

ويرى محللون أن الأسد قد يجد في التضامن الواسع معه إثر الزلزال، «فرصة» لتسريع تطبيع علاقاته مع محيطه الإقليمي، خصوصاً في أعقاب إعلان إيران، الداعمة لدمشق، الشهر الماضي الاتفاق على استئناف العلاقات مع السعودية بعد قطيعة استمرت سبع سنوات.