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واشنطن تفرض عقوبات على أبناء عمومة الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 07:56 مساء
واشنطن تفرض عقوبات على أبناء عمومة الأسد بتهمة تهريب الكبتاغون
مقاتل من فصيل مسلح سوري يحمل مخدرات تم ضبطها في شمال البلاد. (أ ف ب)
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فرضت الولايات المتّحدة، الثلاثاء، عقوبات على اثنين من أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الأسد، بتهمة تهريب الكبتاغون، الحبوب المخدّرة التي أصبحت تصنّع وتصدّر من سورية بشكل متزايد.

والعقوبات التي فرضت بشكل مشترك مع بريطانيا، تستهدف اثنين من أبناء عمومة الرئيس السوري، هما سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، كما جاء في بيان صادر عن الخزانة الأميركية، حسب «فرانس برس».

«سورية أصبحت الرائدة عالميا في إنتاج الكبتاغو»
والأول يملك مصنعا في مدينة اللاذقية الساحلية أنتج 84 مليون حبّة كبتاغون في 2020، كما أوضح المصدر نفسه. وقالت المسؤولة في وزارة الخزانة أندريا غاكي في البيان إنّ «سورية أصبحت الرائدة عالميا في إنتاج الكبتاغون وهي مادّة مخدّرة جدّا ويمرّ قسم كبير منها عبر لبنان».

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وحسب تحقيق أجرته «فرانس برس» في نوفمبر الماضي، فإنّه خلال عشر سنوات من حرب مدمّرة، تغيّرت خارطة سورية، فرُسمت خطوطا جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، لكنّ شيئا واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس فتحوّل إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار وهو الكبتاغون.

والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكنّ تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفّز، باتت اليوم المخدّر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط. 

 الأشخاص الآخرين المستهدفين بالعقوبات الأميركية
وبين الأشخاص الآخرين المستهدفين بهذه العقوبات الأميركية التي صدرت، الثلاثاء، تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر الملاحق من قبل السلطات، وكذلك حسن دقو الذي يدير شبكة لبنانية- سورية. 
وتأتي هذه العقوبات في وقت تتراجع فيه بشكل متزايد دعوات الولايات المتحدة إلى عدم تطبيع العلاقات مع الرئيس بشار الأسد.

وكان الأسد معزولا على الساحة الدبلوماسية منذ قمع الانتفاضة الشعبية في سورية في 2011 والحرب التي تلت ذلك. لكن منذ وقوع الزلزال في سورية وتركيا، في 6 فبراير كثفت دول عربية اتصالاتها وأرسلت مساعدات لدمشق.

تهدف العقوبات الأميركية إلى تجميد الأصول المحتملة تحت الولاية القضائية الأميركية ومنع الكيانات المدرجة على اللائحة السوداء من الوصول إلى الأسواق العالمية والخدمات المالية.

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