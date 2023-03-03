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شولتس يصل واشنطن لإجراء محادثات مع بايدن

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 03 مارس 2023, 09:24 صباحا
شولتس يصل واشنطن لإجراء محادثات مع بايدن
المستشار الألماني أولاف شولتس (أرشيفية: الإنترنت)
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وصل المستشار الألماني أولاف شولتس إلى واشنطن ليل الخميس، حيث يعتزم عقد لقاء وجها لوجه مع الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الجمعة، في محادث من المتوقع أن تركز على الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وعلى غير المعتاد، ليس من المزمع عقد مؤتمر صحفي مشترك بين الجانبين بعد لقاء الجمعة، كما أن شولتس لا يرافقه وفد صحفي من برلين، كما هو الحال عادة، ولم يكن هناك وفد من رجال الأعمال على متن الطائرة الحكومية، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

«الاتصالات الهاتفية ليست كافية»
وقال شولتس قبل مغادرة برلين إن «تبادلنا للرأي وحديثنا معا بوتيرة كبيرة للغاية هو تعبير عن جودة العلاقات عبر ضفتي الأطلسي، وعن التعاون الجيد بين الرئيس الأميركي والمستشار الألماني».

وأشار إلى أن الاتصالات الهاتفية والمؤتمرات عبر الفيديو ليست كافية دائما، لافتا إلى قرارهما الجلوس معا وجها إلى وجه، مضيفا «هذا أمر ضروري في وضع دولي أصبحت فيه الكثير من الأمور شديدة الصعوبة.. أنا أتطلع إلى هذا».

يذكر أن لقاء البيت الأبيض هو الموعد الرسمي الوحيد لشولتس، خلال زيارته لواشنطن، وفي أعقاب ذلك سيجري مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الأميركية.

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تجدر الإشارة إلى أن هذه هي ثاني زيارة لشولتس إلى البيت الأبيض منذ تولي مهام منصبه قبل نحو 15 شهرا.

وكان شولتس قد قام بزيارته الأولى لواشنطن في أوائل فبراير 2022 حيث كان للملف الأوكراني دورا محوريا أيضا.

وفي ذلك الوقت، كان هناك عشرات الآلاف من جنود الجيش الروسي قد احتشدوا على الحدود مع أوكرانيا، وبعد ذلك بأسبوعين ، في 24 فبراير 2022 غزت روسيا أوكرانيا.

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