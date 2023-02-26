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الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التدخل العاجل لوقف العنف في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 26 فبراير 2023, 11:00 مساء
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى التدخل العاجل لوقف العنف في الضفة الغربية
النيران تشتعل في سيارات جنوب نابلس حيث تتواصل المواجهات بين الفلسطينيين والمستوطنين (تويتر)
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عبر وفد الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الفلسطينية، الأحد، عن القلق إزاء أعمال العنف قرب بلدة حوارة في الضفة الغربية، حيث قضى إسرائيليان بينما هاجم مستوطنون منازل وسيارات ومتاجر؛ ما أودى بحياة فلسطيني وإصابة عشرات.

ودعا وفد الاتحاد الأوروبي، في بيان على «تويتر»، سلطات جميع الأطراف إلى «التدخل الآن لوقف هذه الدائرة اللانهائية من العنف وحماية المدنيين لمنع وقوع المزيد من الضحايا».

- مقتل فلسطيني في هجوم لمستوطنين جنوب نابلس

وتتعرض بلدات وقرى جنوب نابلس منذ عصر اليوم إلى هجوم واسع من قبل المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، أسفر حتى الآن عن قتيل وأكثر من 100 إصابة، إضافة لإحراق منازل ومنشآت ومركبات.

وارتفع عدد الفلسطينيين الذين ارتقوا منذ بداية العام الجاري برصاص جيش الاحتلال والمستوطنين إلى 66 قتيلًا، بينهم 4 برصاص المستوطنين، و13 طفلًا، وأربعة مسنين، وأسير في سجون الاحتلال.

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