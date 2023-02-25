تحطم طائرة تدريب عسكرية مصرية ونجاة قائدها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الناطق العسكري باسم القوات المسلحة المصرية عقيد أ.ح غريب عبدالحافظ، سقوط طائرة خلال تدريبات عسكرية للقوات الجوية اليوم السبت.

وقال الناطق العسكري «فى إطار تنفيذ الأنشطة التدريبية للقوات الجوية اليوم السبت حدث عطل فنى بطائرة تدريب مما أدى إلى سقوطها ونجاة قائدها دون إصابات».

وأضاف الناطق «جارى اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة».

- الجيش المصري: سقوط طائرة حربية أثناء تدريب ونجاة طاقمها

وفي 27 نوفمبر، أعلن الناطق العسكري في بيان عبر صفحته على «فيسبوك»، إن طائرة مقاتلة سقطت خلال تدريب دون سقوط قتلى أو حدوث أضرار.