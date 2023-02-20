معهد رصد الزلزال في مصر: شعور بعض السكان بالهزة الأرضية التى بلغت قوتها 6.4 درجات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في مصر تسجيل محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، الإثنين، هزة أرضية على بعد 552 كيلو متر شمال رفح في الساعة 7.4 بالتوقيت المحلي بلغت قوتها 6.43 درجة على مقياس ريختر.

وأشار المعهد، على صفحته الرسمية بالفيسبوك، إلى ورود ما يفيد بشعور بعض سكان المناطق في مصر بالهزة دون تسجيل ما يفيد بوقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.

مركز الزلزال في بلدة دفنة

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجات مساء الإثنين محافظة هاتاي في جنوب تركيا، هو الأكثر شدة منذ زلزال السادس من فبراير الذي خلف أكثر من 41 الف قتيل في تركيا، وفق ما نقلت هيئة إدارة الكوارث التركية «أفاد».

وحددت «أفاد» مركز الزلزال في بلدة دفنة، لافتة إلى أنه سجل في الساعة 20,04 (17,04 ت غ). وشعر به سكان أنطاكية وأضنة على بعد مئتي كلم شمالا، وفق «فرانس برس».

وأفادت «رويترز» سماع صوت انهيار للمباني في مدينة أنطاكيا، التي لحق بها الكثير من الأضرار في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل أيام. وأضافت أن الهزة الأرضية التي ضربت أنطاكيا شعر بها سكان لبنان وسورية وفلسطين وإسرائيل.