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خفر السواحل التونسيون ينقذون 400 مهاجر في ليلة واحدة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 19 فبراير 2023, 08:23 مساء
خفر السواحل التونسيون ينقذون 400 مهاجر في ليلة واحدة
مهاجرون من أفريقيا جنوب الصحراء في قارب متهالك استخدم لتهريبهم نحو الساحل الإيطالي حين اعترضتهم السلطات التونسية قبالة مدينة صفاقس. (أ ف ب)
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أعلن خفر السواحل التونسيون، الأحد، إنقاذ 423 مهاجرًا في ليلة واحدة قبالة سواحل البلاد، إضافة الى إحباط 16 محاولة للهجرة غير القانونية بحرًا نحو السواحل الأوروبية.

ونشر الناطق الرسمي باسم الحرس الوطني على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك» بيانًا قال فيه «تمكنت خلال الليلة الفاصلة بين 18 و19 فبراير وحدات تابعة لإقليم الحرس البحري بالوسط والشمال والجنوب من إحباط 16 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 423 شخصًا»، بحسب «فرانس برس».

والمهاجرون هم 71 تونسيًا و352 من جنسيات دول جنوب الصحراء، بحسب البيان. وتمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير قانونية بحرًا إلى السواحل الأوروبية وتحديدًا الإيطالية.

 إيطاليا تستقبل أعداد كبيرة من المهاجرين من تونس
وتستقبل إيطاليا أعدادًا كبيرة من المهاجرين الواصلين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية بأن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

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تسجل تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا. وأفاد خفر السواحل التونسيون في بيان الجمعة أن عمليات الهجرة غير القانونية «تشهد ارتفاعًا كبيرًا خلال هذا الأسبوع نظرًا لتحسُّن العوامل الجوية».

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