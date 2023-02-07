الرئيس التونسي يقيل وزير الشؤون الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد أعفى اليوم الثلاثاء وزير الشؤون الخارجية عثمان الجرندي من منصبه وعيَّن السفير السابق لدى بلجيكا، نبيل عمار، في المنصب.

يأتي تغيير وزير الخارجية في الوقت الذي تشهد فيه تونس حالة من عدم اليقين السياسي، وتسعى تونس كذلك للحصول على مساعدات خارجية لتفادي أزمة تلوح في الأفق في ماليتها العامة، بحسب «رويترز».

ولم تعلن الرئاسة سببًا لإقالة الجرندي الذي يشغل المنصب منذ ثلاثة أعوام. وهذا أحدث تعديل حكومي يجريه سعيد بعد تغيير وزيري التربية والفلاحة نهاية الشهر الماضي.

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وقال الجرندي في تغريدة في وقت سابق يوم الثلاثاء إنه اتصل هاتفيًا بنظيره السوري بعد أن أذن سعيد بتوجيه المساعدات إلى سورية وتركيا بعد الزلزال هناك. وشغل الجرندي منصب وزير الخارجية منذ 2020.