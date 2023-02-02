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تقارب بين المغرب وإسبانيا بعد أزمة دبلوماسية حادة.. وانتقادات من الصحافة المدريدية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 02 فبراير 2023, 03:57 مساء
تقارب بين المغرب وإسبانيا بعد أزمة دبلوماسية حادة.. وانتقادات من الصحافة المدريدية
سانشيز مع أخنوش في أول لقاء رفيع المستوى من نوعه منذ 8 سنوات، 2 فبراير 2023 (أ ف ب)
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يسعى المغرب وإسبانيا إلى تعزيز شراكتهما الاستراتيجية في اجتماع وزاري رفيع المستوى اليوم الخميس، بعدما طوى البلدان صفحة أزمة دبلوماسية حادة بسبب قضية الصحراء الغربية، وعلى الرغم من انتقادات في مدريد لـ«تنازلات» رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز.

ووصل سانشيز أمس الأربعاء إلى الرباط على رأس وفد حكومي يضم عددا من الوزراء، ليترأس مع نظيره المغربي عزيز أخنوش الاجتماع رفيع المستوى، حسب وكالة «فرانس برس».

ملك المغرب يشيد بالمرحلة الجديدة من الشراكة
وأشاد الملك محمد السادس في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسباني قبيل وصوله إلى الرباط بالمرحلة الجديدة للشراكة الثنائية بين الجارين، حسبما ورد في بيان للديوان الملكي.

ويكرس الاجتماع الرفيع المستوى بين الحكومتين المغربية والإسبانية المصالحة التي توصّلتا إليها في مارس الماضي، عندما أعلن سانشيز تأييد إسبانيا لاقتراح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع في الصحراء الغربية.

كما يأتي هذا التقارب بين البلدين في أجواء توتر في العلاقات بين الرباط وباريس، الشريك التاريخي الآخر للمغرب.

وتتّهم الطبقة السياسية والإعلام المحلي باريس بالوقوف وراء توصية تبناها البرلمان الأوروبي أخيرا حول حرية الصحافة في المغرب، واتهامات برشوة برلمانيين أوروبيين.

وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي الاشتراكيون الإسبان ضد هذا النص.

المغاربة مستفيدون من تحسن العلاقات
وقال سانشيز أثناء اختتام منتدى اقتصادي في الرباط مساء الأربعاء: «كلما كانت العلاقات بين المغرب وإسبانيا أفضل، كان ذلك أفضل لإسبانيا وللمغرب ولأوروبا وللأعمال التجارية ولمواطني البلدين».

من جهته، أشاد رئيس الحكومة المغربية، عزيز أخنوش، في المنتدى نفسه بموقف الحكومة الإسبانية المؤيد للمغرب الشجاع بخصوص نزاع الصحراء الغربية الذي فتح مرحلة جديدة في علاقاتنا الثنائية؛ لكن هذا الود لا يحظى بالإجماع في إسبانيا إذ فضلت وزيرة العمل يولاندا دياز من حزب بوديموس اليساري، عدم المشاركة في الزيارة إذ إن حزبها يعارض بشدة التحول من جانب واحد لسانشيز من نزاع الصحراء الغربية.

كذلك، أشار الحزب الشعبي اليميني المعارض على لسان ممثله في البرلمان الأوروبي غونزاليس بونس إلى «إهانة كبيرة بالتنازل عن كل شيء للمغرب».

الصحافة الإسبانية: سانشيز تلقى صفعة في المغرب
واعتبرت المعارضة والصحافة الإسبانيتين أيضا عدم استقبال الملك محمد السادس لسانشيز صفعة لرئيس الوزراء.

ودعا العاهل المغربي سانشيز إلى زيارة المملكة مجددا في أقرب الآجال، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية بمشاريع فعلية في مختلف المجالات.

توقيع 24 اتفاقية بين الرباط ومدريد 
يفترض أن يجري توقيع 24 اتفاقية اليوم الخميس لتسهيل الاستثمارات الإسبانية في المغرب، وعقد شراكات في ميادين التعليم والثقافة وتحلية المياه والنقل بالسكك الحديد، وفق ما أفادت مصادر حكومية إسبانية.

وفي هذا الصدد وافق الطرفان على بروتوكول سيضاعف دعم مشاريع إسبانية في المغرب بـ800 مليون يورو.

وارتفعت المبادلات التجارية بين الجارين أكثر من 21% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي، بعدما بلغت نحو 17 مليار يورو في 2021، وفق رئيس الحكومة المغربي.

الشراكة التجارية بين المغرب وإسبانيا
وإسبانيا هي الشريك التجاري الأول للمغرب الذي يحتل المرتبة الثالثة على لائحة شركائها التجاريين من خارج الاتحاد الأوروبي.

وسيوقع الطرفان بالأحرف الأولى اتفاقا للتطبيع الكامل لمرور الأشخاص والبضائع عبر الجمارك والمنافذ البرية والبحرية.

ويتعلق فتح المعابر البرية بجيبي سبتة ومليلية (التي أغلق مركزها الجمركي منذ 2018) الواقعين في شمال المغرب.

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