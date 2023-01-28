بلينكن يصل مصر الأحد في بداية جولة تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

يصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى مصر، الأحد، في زيارة تستغرق يومين في مستهل جولة بالمنطقة تشمل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ضمن جهود أميركية لتهدئة الأوضاع بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس الخميس الماضي في بيان، أن جولة بلينكن ستكون بهدف التشاور مع الشركاء المعنيين بشأن «مجموعة من الأولويات الدولية والإقليمية بما في ذلك الغزو الروسي لأوكرانيا، وملف إيران، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية والحفاظ على حل الدولتين للصراع الإسرائيلي الفلسطيني»، وفق «رويترز».

العلاقات الفلسطينية الإسرائيلية وأهمية حل الدولتين

وفي إسرائيل، سيناقش بلينكن بحسب البيان «الدعم الأميركي الدائم لأمن إسرائيل، وخاصة في وجه التهديدات الإيرانية... والتكامل الإسرائيلي المتزايد في المنطقة، والعلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين، بالإضافة إلى مجموعة من المواضيع الدولية والإقليمية».

وسيناقش بلينكن في رام الله «العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وأهمية حل الدولتين والإصلاحات السياسية وتعزيز العلاقات الإسرائيلية مع الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية».

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ووفق البيان «سيشدد الوزير في اجتماعاته مع القادة الإسرائيليين والفلسطينيين على الحاجة الملحة إلى أن يتخذ الطرفان خطوات للتخفيف من حدة التوترات بغرض وضع حد لدائرة العنف التي أودت بحياة الكثير من الأبرياء».

وحتى قبل أن تبدأ الجولة التي ستستمر حتى نهاية يناير الجاري، اضطرت الولايات المتحدة إلى التحرك أكثر من مرة على المستوى الدبلوماسي في مواجهة العنف المتفجر بين الإسرائيليين والفلسطينيين خلال الأيام الماضية.

مخاوف عرببة من عواقب السياسات الأمنية الصارمة

واتصل الرئيس الأميركي جو بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، ليؤكد له التزام الولايات المتحدة بأمن إسرائيل، وذلك عقب هجوم على كنيس يهودي في حي استيطاني بالقدس الشرقية، نسبته السلطات الإسرائيلية إلى شاب فلسطيني.

وفي حين تبدي الولايات المتحدة مخاوفها في مختلف المناسبات على أمن إسرائيل، فإن حلفاءها العرب الذين تهتم بالعلاقات الاستراتيجية معهم أعربوا عن مخاوفهم من عواقب السياسات الأمنية الصارمة التي تطبقها إسرائيل في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومن بقاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بغير حل.

وكان من صور السياسات الأمنية الإسرائيلية الصارمة في الضفة الغربية الاقتحام الواسع لمخيم جنين، الخميس، وهو الاقتحام الذي أودى بحياة 9 فلسطينيين وإصابة نحو 20 آخرين، والذي يصفه فلسطينيون بأنه الأوسع للمخيم منذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية بين عامي 2000 و2005.