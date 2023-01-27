البيت الأبيض «قلق للغاية» إزاء تصاعد أعمال العنف في فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن البيت الأبيض الجمعة أنّه «قلق للغاية» إزاء تصاعد أعمال العنف بين الجيش الإسرائيلي والفلسطينيين، إثر غارات جويّة شنّتها تل أبيب على غزّة ردّا على صواريخ أطلقت من القطاع انتقاماً لمقتل تسعة فلسطينيين خلال عملية إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلّة.



وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي للصحفيين إنّ الولايات المتّحدة «قلقة للغاية من تصاعد العنف في الضفة الغربية، وكذلك أيضاً من الصواريخ التي تمّ إطلاقها على ما يبدو من غزة (...) نعتقد أنّه يتعيّن على جميع الأطراف المعنية أن تسعى بشكل عاجل لنزع فتيل الأزمة»، حسب وكالة «فرانس برس».