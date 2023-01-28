الاحتلال الإسرائيلي: منفذ هجوم اليوم في القدس عمره 13 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

قالت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، إن منفذ الهجوم قرب المدينة القديمة في القدس الشرقية المحتلة اليوم، جرى «تحييده»، فيما يبلغ من العمر 13 عاما.

وأوضح ناطق باسم الشرطة الإسرائيلية لإذاعة الجيش، إن شخصين أصيبا بالرصاص فيما يشتبه بأنه هجوم فلسطيني بالقرب من البلدة القديمة بالقدس، وفق «يورو نيوز».

وأفادت خدمة الإسعاف الإسرائيلية بأن الجريحين أصيبا بجروح خطيرة.

- جريحان إسرائيليان في إطلاق نار بالقرب من القدس القديمة

وجاء إطلاق النار بعد يوم واحد من مقتل ثمانية إسرائيليين برصاص مسلح فلسطيني، بالقرب من كنيس يهودي على أطراف المدينة.

تعزيز قوات الاحتلال في الضفة الغربية

إلى ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي السبت تعزيز قواته في الضفة الغربية المحتلة، وتعزيز فرقة ما يسمى «يهودا والسامرة» (بالضفة الغربية) بكتيبة إضافية عقب تقييم أمني للأوضاع.

كما أعلنت الشرطة الإسرائيلية السبت اعتقالها 42 شخصا، بينهم أفراد من عائلة منفذ الهجوم أمس.