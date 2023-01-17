الاحتلال الإسرائيلي يبعد إيطالية للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

القاهرة - بوابة الوسط

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إيطالية بعدما جرى توقيفها الإثنين خلال عملية لجيش الاحتلال في منطقة بيت لحم بالضفة الغربية المحتلة والتحقيق معها للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

واعتقلت ستيفانيا كونستانتيني خلال عملية لقوات الاحتلال في مخيم الدهيشة للاجئين في جنوب الضفة الغربية، وفق ما أفاد جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الثلاثاء، بحسب «فرانس برس».

كونستانتيني تعرضت «للضرب» و«ألقيت على الأرض»

وقال بيان الشين بيت «جرى استدعاء كونستانتيني في سبتمبر 2022 لاستجوابها من جانب الأمن العام على خلفية الشكوك حول عضويتها في تنظيم الجبهة الشعبية ونشاطها في هذا التنظيم، بما في ذلك تحويل الأموال، لكنها لم تحضر بل واصلت أنشطتها لصالح التنظيم».

وأضاف «على خلفية هذه الأمور جرى اعتقالها في 16 يناير 2023 للتحقيق معها وفي نهاية التحقيق جرى تحويلها على وزارة الداخلية التي قررت ترحيلها من إسرائيل». وأكدت ناطقة باسم سلطة السكان والهجرة الإسرائيلية أن كوستانتيني رحّلت بعد ظهر الإثنين إلى إيطاليا.

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وصرّحت الإيطالية التي تبلغ من العمر حوالي 50 عاما والتي تصف نفسها بأنها «ناشطة مؤيدة للفلسطينيين»، الثلاثاء، أنها تعرضت «للضرب» و«ألقيت على الأرض» خلال اعتقالها على أيدي 20 جنديا تقريبا في المنزل الذي كانت تقيم فيه.

وقالت من مدينة بيزا الإيطالية «حاولت المقاومة وضربوني كثيرا. عصبوا عينَي وكبلوا يدَي (...) وصرخوا بوجهي قائلين إنني إرهابية».

أعلام وعزاء

في مخيم الدهيشة، زُيّن منزل أم نضال أبوعكر (76عاما) الذي كان بستضيف كونستانتيني بالأعلام الفلسطينية ورايات الجبهة الشعبية وصور «شهداء».

وقالت أبوعكر إنها استضافت كونستانتيني لمدة خمسة أشهر. وروت أن «قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي والمخابرات اقتحمت في الرابعة صباحا أربعة منازل عائدة لأولادي، وحطمت باب داري، ودخل جنود غرفة ستيفانيا وأخرجوها».

وأشارت الى أن جنديا «حمل ستيفانيا على كتفه طوال الطريق من المخيم حتى سياراتهم العسكرية»، وأنها صورت ما حصل بالفيديو.

تزور قبور الشهداء وتضع الزهور عليها

وتابعت أن كونستانتيني «كانت تذهب إلى نابلس لمدة ثلاثة أيام في الأسبوع وتزور أمهات الشهداء وتدعمهم عاطفيا وتحب أن تزور قبور الشهداء وتضع الزهور عليها»، و«كانت تشارك معنا في المسيرات والاعتصامات».

وجاء طردها في اليوم نفسه الذي تحدث فيه وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاجاني هاتفيا مع نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين. ولم يذكر أي منهما قضية كونستانتيني.

وخلال اقتحام الجيش للمخيم، جرت مواجهات بينه وبين فلسطينيين أسفرت عن مقتل الفتى عمرو خالد الخمور (14 عاما). واليوم أغلق الشارع الرئيسي لبيت لحم الدهيشة ونصبت خيمة فيه لتقبل العزاء بالخمور.