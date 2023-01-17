«استشهاد» فلسطيني برصاص الاحتلال في الضفة وشاهدة تروى تفاصيل «اللحظات المرعبة»

القاهرة - بوابة الوسط

قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي، فلسطينيا بالقرب من مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب اليوم، إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية بمقتل «المواطن حمدي شاكر أبودية (40 عاما) برصاص الجيش الإسرائيلي قرب مدخل النبي يونس في بلدة حلحول شمال مدينة الخليل»، حسب وكالة «فرانس برس».

وأوردت وكالة أنباء «وفا» الفلسطينية الرسمية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركز على الجهة الشمالية من البلدة «أطلق وابلا من الرصاص صوب الشاب (أبودية)، ما أدى الى إصابته بجروح وسرعان ما أعلن استشهاده».

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان إن جنوده «كانوا يقومون بنشاطات روتينية بالقرب من حلحول، فأطلق المهاجم النار على الجنود الذين ردوا بالذخيرة الحية وقاموا بتحييده»، دون تفاصيل أخرى.

شاهدة على الواقعة

وقالت شاهدة قدمت نفسها باسم أم أمير طقاطقة، لوكالة «فرانس برس»، إنها كانت بالقرب من مكان الحادث، مضيفة «كنّا في الطريق في السيارة، كل السيارات توقفت وعادت أدراجها عندما بدأ إطلاق النار، ونحن فوجئنا بالحدث، لم نستطع العودة (..)، لم تكن هناك أي سيارة لا خلفنا ولا أمامنا، والجيش لم يتوقف عن إطلاق النار، فنزلنا تحت الكراسي».

- الاحتلال الإسرائيلي يبعد إيطالية للاشتباه بانتمائها للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين

و«أبودية» هو الفلسطيني الخامس عشر الذي يقتل برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ بداية العام الحالي، وفق حصيلة لوكالة «فرانس برس».

وشهد العام 2022 سقوط أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حسب الأمم المتحدة.

وتشير أرقام وكالة «فرانس برس»، إلى مقتل 201 فلسطيني على الأقل، بينهم 150 في الضفة الغربية خلال 2022.