«استشهاد» طفل فلسطيني برصاص جيش الاحتلال في بيت لحم

القاهرة - بوابة الوسط

قتل الإثنين فتى فلسطيني، متأثرا بإصابته بجروح خطيرة بعد استهدافه برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مخيم الدهيشة للاجئين الفلسطينيين في بيت لحم بجنوب الضفة الغربية المحتلة.

وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان «استشهاد الطفل عمر لطفى خمور (14 عاما) متأثرا بجروح خطيرة برصاصة حية في الرأس.. صباح اليوم (الإثنين) في مخيم الدهيشة»، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن قواته وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود نفذوا «عمليات استباقية في عدد من المواقع في يهودا والسامرة» مستخدما الاسم التوراتي للضفة الغربية.

ولم يشر بيان الجيش إلى أي إصابات في المخيم الواقع في جنوب بيت لحم في جنوب الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

«إعدام» فلسطيني عند حاجز تفتيش

وأشار الجيش إلى اعتقال 17 فلسطينيا خلال العملية فيما تشير أرقام نادي الأسير الفلسطيني إلى اعتقال 14.

ويأتي مقتل الفتى في مخيم الدهيشة بعد أقل من 24 ساعة على اتهام وزارة الخارجية الفلسطينية القوات الإسرائيلية بـ «إعدام» فلسطيني عند حاجز تفتيش في شمال الضفة الغربية.

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ودانت الوزارة «جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطن أحمد حسن عبد الجليل الكحلة (45 عاما)».

وقتل منذ مطلع العام الجاري 14 فلسطينيا برصاص إسرائيلي وفق حصيلة لوكالة «فرانس برس».

وشهد العام 2022 سقوط أكبر عدد من القتلى في الضفة الغربية منذ نهاية الانتفاضة الثانية (2000-2005)، حسب الأمم المتحدة، فيما تشير أرقام وكالة «فرانس برس» إلى مقتل 201 فلسطيني على الأقل، بينهم 150 في الضفة الغربية، و26 إسرائيليًا في 2022.

وكانت الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي توصف بأنها الاكثر يمينية في تاريخ الاحتلال، أدت اليمين الدستورية نهاية العام الماضي وتضم وزراء معروفين بمعادتهم للفلسطينيين وتحريضهم ضدهم.