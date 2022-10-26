Atwasat

«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 26 أكتوبر 2022, 01:35 مساء
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء
سحابة من الميثان تمتد على ما لا يقل عن 4,8 كيلومترات سببها أحد المكبات، رصدته من الفضاء مهمة «إميت» التابعة لـ«ناسا» (أ ف ب)
alwasat radio

كشفت مهمة جديدة لوكالة «ناسا» الأميركية من الفضاء عن عشرات المواقع المسؤولة عن انبعاثات فائقة من الميثان، في إنجاز يأمل العلماء أن يساهم في الحد من انبعاثات هذا الغاز المساهم بدرجة كبيرة في الاحترار المناخي.

وترتبط هذه «الباعثات الفائقة» بشكل عام بمواقع لإنتاج الوقود الأحفوري أو معالجة النفايات أو حتى بقطاعات الزراعة، وفق «فرانس برس».

وأُطلقت مهمة إميت (EMIT) الفضائية في يوليو وتم تثبيتها على محطة الفضاء الدولية، وكانت تهدف في البداية إلى مراقبة كيفية تأثير حركة الغبار المعدني على المناخ.

لكنّ هذه الأداة أثبتت أيضا فائدتها في مهمة حاسمة أخرى، إذ رصدت أكثر من 50 موقعا يُصدر مستويات انبعاثات فائقة في آسيا الوسطى والشرق الأوسط وجنوب غرب الولايات المتحدة، على ما ذكرت وكالة الفضاء الأميركية، الثلاثاء.

وقال رئيس وكالة «ناسا» بيل نيلسون إن هذه القدرة «لن تساعد العلماء في تحديد مصدر تسرب الميثان بشكل أفضل فحسب، لكنّها تساعد أيضا في فهم كيفية معالجة ذلك وبسرعة». وأوضح أندرو ثورب من مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة «ناسا»، في بيان أن بعض سحب الانبعاثات التي تم اكتشافها كانت «من الأكبر من نوعها على الإطلاق». وأضاف «ما وجدناه في مثل هذا الوقت القصير تخطى كل ما يمكن تخيله».

في تركمانستان، حددت الأداة اثنتي عشرة سحابة انبعاثات مصدرها منشآت للبنية التحتية النفطية والغازية في شرق مدينة هزار الساحلية. ويمتد بعض هذه السحب التي تنتشر في اتجاه الغرب على مسافة 32 كيلومترا.

الميثان
في ولاية نيو مكسيكو الأميركية، اكتُشفت سحابة انبعاثات أخرى بطول يقرب من 3,3 كيلومترات بأحد أكبر حقول النفط في العالم.

في إيران، جنوب طهران، لوحظت سحابة لا يقل طولها عن 4,8 كيلومترات، مصدرها مجمع لمعالجة النفايات. ويمكن للمطامر أن تشكّل مصدرا رئيسيا للميثان الذي ينتج عن تحلل النفايات.

وتشير تقديرات العلماء إلى أن هذه المواقع الثلاثة تطلق على التوالي 50400 و18300 و8500 كيلوغرام من الميثان في الساعة.

وأشارت وكالة «ناسا» إلى أن إيميت (EMIT) هي «الأولى من فئة جديدة من أجهزة التصوير الطيفي الرامية إلى مراقبة الأرض»، رغم أن طرق الكشف عن تسرب الميثان عبر الأقمار الصناعية تطورت بشكل كبير في السنوات الأخيرة.

وتُنسب إلى الميثان المسؤولية عن حوالي 30% من الاحترار المناخي. ورغم أنه يبقى في الغلاف الجوي لفترة أقصر بكثير من ثاني أكسيد الكربون، إلا أن قدرته على التسبب بالاحترار أعلى بثمانين مرة مقارنة مع ثاني أكسيد الكربون خلال عشرين عاما.

لذلك يرتدي الحد من انبعاثات الميثان أهمية بالغة لبلوغ أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. الأربعاء

قناة الوسط «Wtv» تقدم استديو تحليليا لمباراة دارنس والأخضر في كأس ليبيا.. ...
بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب

بوتين لم يهنئ سوناك.. والكرملين يوضح السبب
حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع التركي

حمودة يكشف بنود اتفاقيتي التعاون العسكري الموقعتين بين الدبيبة ووزير الدفاع ...
بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي

بايدن يحذر من أي هجوم نووي روسي
لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية

لجنة المسابقات تقرر إيقاف 3 لاعبين وإداريين اثنين... وتغرم 5 أندية
كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»

كاركاتير حليم.- «طرق احترافية!»
شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة

شاهد في «وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا الموقتة
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي بنغازي والأولمبي

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباراتي الأهلي طرابلس وأبوسليم، والأهلي ...
«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ

«أكلات ماجدة» (8): طريقة تحضير الباذنجان المحشي بالجبنة والسبانخ
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: الأولمبي والأهلي بنغازي
«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب

«اقتصاد بلس»: بشرى لليبيات المتزوجات من أجانب
خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا

خيري الشريف يشارك في معرض «كارتون السلام الدولي» بتركيا
تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟

تأثير «الحضن» على الصحة.. هل هناك فرق بين العناق من اليمين أو اليسار؟
كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء بريطانيا

كاركاتير خيري - حفيد مهاجرين من أصول هندية .. ريشي سوناك يفوز برئاسة وزراء ...
سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»

سامي الساعدي يلتقي الناطق باسم حركة «طالبان»
أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن

أبرز ما جاء في إحاطة باتيلي الأولى إلى مجلس الأمن
مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا

مندوب فرنسا يدعو إلى خارطة طريق سياسية جديدة في ليبيا
باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا

باتيلي لمجلس الأمن: لا يبدو أن هناك أي إجراءات ملموسة لإجراء انتخابات في ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
الجفاف يحول حياة مزارعي الوسط الغربي الأميركي إلى «جحيم»
الجفاف يحول حياة مزارعي الوسط الغربي الأميركي إلى «جحيم»
ناشطان مناخيان يلقيان بطاطا مهروسة على لوحة «الرحى» لمونيه
ناشطان مناخيان يلقيان بطاطا مهروسة على لوحة «الرحى» لمونيه
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
«غرينبيس»: إعادة تدوير البلاستيك لا تزال «وهما»
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء
ليبيا تشهد كسوفا جزئيا للشمس الثلاثاء...
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر...
ميزة سحرية لحماية حسابك في «فيسبوك» من الاختراق.. تعرف إليها
ميزة سحرية لحماية حسابك في «فيسبوك» من الاختراق.. تعرف إليها...
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»...
تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع النفط البريطانية
تلطيخ «دوار الشمس» لفان غوخ بالطماطم احتجاجا على مشاريع ......
المزيد
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء
«ناسا» ترصد مواقع انبعاثات الميثان الفائقة من الفضاء...
ألعاب الفيديو تحسن أداء الأطفال المعرفي
ألعاب الفيديو تحسن أداء الأطفال المعرفي...
استخراج «الذهب الأبيض» يتطلب كميات كبيرة من الطاقة والماء
استخراج «الذهب الأبيض» يتطلب كميات كبيرة من الطاقة والماء...
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر
مشاهدة كسوف الشمس.. «الليبي للاستشعار عن بعد» يحذر...
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»
عطل مفاجئ في تطبيق «واتساب»...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط