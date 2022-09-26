إندونيسية تعالج جبالا من النفايات البلاستيكية في جاكرتا

القاهرة - بوابة الوسط

تسعى سيدة أعمال إندونيسية لتحويل جبال من النفايات البلاستيكية المرمية في شوارع العاصمة جاكرتا، والتي غالبا ما يكون مصيرها الرمي في البحر، إلى مصدر رزق لكثيرين.

ومنذ إنشائها قبل ست سنوات، أعادت شركة «تريدي أوازيس غروب» التي تضم 120 موظفا تدوير 250 مليون زجاجة بلاستيكية.

وتقول مؤسسة الشركة ديان كورنياواتي (35 سنة) لوكالة «فرانس برس»، «لا يمكنني تخيّل العبوات البلاستيكية المستعملة كنفايات، فهي تشكل بالنسبة لي مادة ثمينة في مكان غير مناسب لها».

وبدأت إندونيسيا تعمل على تقليص حجم نفاياتها البلاستيكية ليصل إلى 30% في غضون ثلاث سنوات، في مهمة ضخمة بالأرخبيل الواقع جنوب شرق آسيا والذي يضم نحو 270 مليون نسمة وحيث لا تزال إعادة تدوير النفايات ممارسة محدودة.

شعور بالعجز

وتنتج إندونيسيا نحو 7.8 مليون طن من النفايات البلاستيكية سنويا، أكثر من نصفها لا يُجمَع أو يُعاد تدويره، بحسب البنك الدولي.

وفي مصنعها الواقع في مقاطعة بنتن القريبة من العاصمة، تتلقى شركة ديان كورنياواتي النفايات البلاستيكية من مراكز إعادة التدوير في جاكرتا التي تعد 30 مليون نسمة.

ثم ترسل الشركة البلاستيك المعاد تدويره إلى دول أوروبية وإلى السوق المحلية كذلك، بهدف تحويل هذه المادة إلى أغلفة أو منسوجات.

وتخلت ديان كورنياواتي عن وظيفتها كمستشارة لتنشئ شركتها بهدف مواجهة الخطر الكبير الناجم عن النفايات البلاستيكية في رابع أكثر بلدان العالم تعدادا بالسكان.

وعاينت ديان كونها واحدة من مؤسسي حركة «بيتش كلين أب جاكرتا» (تنظيف الشاطئ في جاكرتا) التي تتولى تنظيف شواطئ العاصمة، كميات النفايات البلاستيكية غير المعالجة التي تصل إلى البحر وشعرت بالعجز في مواجهة هذه الكارثة التي تهدد النظام الإيكولوجي البحري.