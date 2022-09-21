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أميركي وروسيان يتوجهون إلى محطة الفضاء الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 21 سبتمبر 2022, 02:45 مساء
أميركي وروسيان يتوجهون إلى محطة الفضاء الدولية
الأميركي فرانك روبيو والروسيان سيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين في بايكونور بكازاخستان، 20 سبتمبر 2022 (أ ف ب)
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يتوجه ثلاثة رواد فضاء هم أميركي وروسيان، الأربعاء، إلى محطة الفضاء الدولية في رحلة تشكل فرصة تعاون نادرة الحصول في خضم التوترات الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.

وينطلق الأميركي فرانك روبيو من وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) وسيرغي بروكوبييف ودميتري بيتيلين من وكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» بواسطة صاروخ «سويوز» من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان عند الساعة 13:54 بتوقيت غرينتش، وفق «فرانس برس».

وروبيو هو أول رائد فضاء أميركي يتوجه إلى محطة الفضاء الدولية بواسطة صاروخ روسي منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وفرضت الدول الغربية سلسلة من العقوبات غير المسبوقة على موسكو وتراجعت العلاقات المتوترة منذ العام 2014 بين البلدين، إلى أدنى مستوى لها. وقد استهدفت أيضا صناعة الفضاء لكنها بقيت مجال تعاون بين موسكو وواشنطن.

وبعد رحلة، الأربعاء، من المقرر أن تسافر آنا كيكينا، رائدة الفضاء الروسية الوحيدة في الخدمة الفعلية، إلى محطة الفضاء الدولية مطلع أكتوبر بمركبة «كرو دراغون» من شركة «سبايس إكس» الأميركية. وستكون كيكينا خامس رائدة فضاء روسية محترفة تذهب إلى الفضاء وأول امرأة تطير بمركبة فضائية تابعة لشركة الملياردير إيلون ماسك.

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ومع هاتين الرحلتين المقررتين، يسعى رواد الفضاء الروس والغربيون على السواء للابتعاد عن الصراع المحتدم على الأرض ولا سيما أولئك الذين يتعين عليهم الذهاب إلى المدار. وكثمرة تعاون بين الولايات المتحدة وكندا واليابان ووكالة الفضاء الأوروبية وروسيا، قسمت محطة الفضاء الدولية إلى قسمين: أميركي وروسي.

موسكو تريد مغادرة محطة الفضاء الدولية
تعتمد محطة الفضاء الدولية حاليا على نظام الدفع الروسي للحفاظ على مدارها، على ارتفاع 400 كيلومتر، فيما يتعامل الجزء الأميركي مع الكهرباء وأنظمة دعم الحياة.

لكن التوترات الفضائية تصاعدت بعدما أعلنت واشنطن فرض عقوبات على صناعة الفضاء الروسية، ما أثار تحذيرات من دميتري روغوزين، المدير السابق لوكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس» والداعم للتدخل الروسي في أوكرانيا.

ولاحقا، أكد خلف روغوزين المعين أخيرا يوري بوريسوف قرار روسيا بمغادرة محطة الفضاء الدولية بعد العام 2024 من أجل إنشاء محطتها المدارية الخاصة، من دون تحديد موعد معين. ووصفت وكالة الفضاء الأميركية هذه الخطوة بأنها «تطور مؤسف» سيعرقل العمل العلمي المنجز في محطة الفضاء.

وبحسب خبراء في مجال الفضاء، قد يستغرق إنشاء محطة مدارية جديدة أكثر من عشر سنوات، كما أن صناعة الفضاء الروسية التي كانت مصدر فخر للبلاد منذ أيام الاتحاد السوفياتي، لا يمكنها أن تزدهر في ظل عقوبات شديدة.

وأُطلقت محطة الفضاء الدولية العام 1998 في وقت كان هناك أمل في التعاون بين الولايات المتحدة وروسيا.

وفي العهد السوفياتي، كان برنامج الفضاء مزدهرا وحقق نجاحات كبيرة مثل إرسال أول رجل إلى الفضاء العام 1961 وهو يوري غاغارين، وإطلاق أول قمر صناعي قبل أربع سنوات، وهو «سبوتنيك».

من ناحية أخرى عانت «روسكوسموس» سلسلة من النكسات في السنوات الأخيرة، من فضائح فساد إلى فقدان العديد من الأقمار الصناعية ومركبات فضائية أخرى. كما خسرت روسيا احتكارها الطويل الأمد لرحلات الفضاء المأهولة نحو محطة الفضاء الدولية لصالح «سبايس إكس»، ما يمثل خسارة بملايين الدولارات في الإيرادات.

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