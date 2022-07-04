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«كيو غاردنز»: اكتشاف نوع جديد من الزنابق المائية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 04 يوليو 2022, 11:35 صباحا
«كيو غاردنز»: اكتشاف نوع جديد من الزنابق المائية
صورة أحد بيوت الدفيئة بـ«كيو غاردنز» في لندن، 9 مايو 2016 (أ ف ب)
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أعلن الخبراء في حدائق كيو غاردنز بلندن، الإثنين، أنهم اكتشفوا نوعا جديدا من الزنبق المائي العملاق منذ منتصف القرن التاسع عشر، بعدما كان يعتقد أنه نوع آخر.

وبقيت عينات هذا النوع الجديد من الزنبق غير مكتشفة في كيو غاردنز لمدة 177 عاما، وبالمعشبة الوطنية في بوليفيا لمدة 34 عاما، وفق «فرانس برس».

وكان يظن أن هذه الزنابق هي من نوع «فيكتوريا أمازونيكا»، أحد النوعين المعروفين من الزنابق المائية العملاقة التي سمي جنسها تيمنا بالملكة فيكتوريا العام 1852.

لكن نوعها الفعلي اكتشف بعدما عمل خبراء في كيو مع فريق من بوليفيا لإثبات أنها كانت في الواقع نوعا ثالثا. وبالإضافة إلى أنها أحدث أنواع الزنابق المائية العملاقة، فإن «فيكتوريا بوليفيانا» التي تنمو أوراقها حتى ثلاثة أمتار في البرية، هي أيضا الأكبر في العالم.

ونشرت ورقة بحث تفصيلية عن سنوات العمل الاستقصائي، الإثنين، في مجلة «فرونتيرز إن بلانت ساينسز».

وكانت حديقة سانتا كروس دي لا سييرا وحدائق لا رينكونادا في بوليفيا تبرعتا ببذور هذا النوع الثالث من الزنابق المائية.

أحد العجائب المائية
وقالت الفنانة التي ترسم النبات لوسي سميث إنها كانت تنمو، من دون تصنيف، في بيت زجاجي بكيو غادرنز على مدار السنوات الأربع الماضية. وأضافت «سأل عدد قليل من الأشخاص لم تبدو هذه مختلفة جدا عن غيرها؟ لكن كان علينا القول، حسنا، نعتقد أنها مشابهة لهذا النوع أو ذاك».

من جانبه، وصف كارلوس ماغدالينا الباحث المتخصص في إنقاذ الأنواع النباتية التي على وشك الانقراض، هذا الزنبق المائي بأنه «أحد العجائب النباتية في العالم».

وتتفتح الزنابق المائية العملاقة في الليل وتتحول من الأبيض إلى الزهري. وسميت «فكتوريا بوليفيانا» تكريما للشركاء البوليفيين في الفريق البحثي والنظام البيئي الطبيعي للنبات.

وكيو غاردنز هو المكان الوحيد في العالم حيث يمكن رؤية الأنواع الثلاثة من زنابق فيكتوريا «أمازونيكا» و«كروزيانا» والآن «بوليفيانا» جنبا إلى جنب.

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