حبة مبتكرة تعطي فوائد الرياضة دون عناء

القاهرة - بوابة الوسط

يسعى الباحثون دوما إلى فهم الآلية التي تجعل التمارين الرياضية تساعد على إنقاص الوزن وتنظيم الشهية وتحسين التمثيل الغذائي في الجسم.

فيما تمكن باحثون في الولايات المتحدة أخيرا من التعرف على مُركَب في الدم ينتجه الجسم أثناء ممارسة الرياضة «قادر على خفض السمنة وأثار الطعام»، وفق «دويتشه فيله».

ويشرح الأستاذ المساعد لعلم الأمراض بجامعة ستانفورد الأميركية والمشارك في الدراسة، جوناثان لونغ: «أردنا أن نفهم الكيفية التي تعمل بها التمرينات الرياضية على مستوى الجزيئات في الجسم حتى نتمكن من الحصول على بعض فوائدها (التمرينات)».

وأجرى الفريق البحثي تحليلا شاملا للمركبات الموجودة في بلازما الدم المسحوبة من فئران تجارب بعد قيامها بجري مكثف على جهاز الجري.

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وعثر الباحثون في العينات المسحوبة على حمض أميني معدل يسمى «لاك-في» Lac-Phe، مكون من مادة «اللاكتات» الناتجة عن التمرين الشاق والمسؤولة عن الإحساس بالحرقان في العضلات، إلى جانب مركب «الفينيل ألانين» وهو حمض أميني يعتبر من المكونات الأساسية للبروتين.

وفي عينة الفئران المصابة بالسمنة بسبب النظام الغذائي أي التي تعيش على نظام غذائي غني بالدهون، أدت جرعة عالية من حمض لاك-في الذي تم اكتشافه إلى الحد من تناولهم الطعام بنسبة 50٪ تقريبا لمدة 12 ساعة دون تأثر حركتها أو معدل بذلها للطاقة.

وبحصول الفئران على المادة المكتشفة على مدار 10 أيام، انخفض معدل تناول الطعام وانخفض الوزن وفقد الجسم الدهون وتحسن التمثيل الغذائي.

البشر وخيول السبق

وعثر فريق البحث، الذي نشره في دورية «ناتشر» العلمية «Nature»، على مستويات مرتفعة من حمض «لاك-في» لدى كلا من البشر وخيول السبق بعد القسام بنشاط بدني. ووفقا لبيانات خاصة بالتمارين الرياضية، يتسبب تمرين العدو السريع في الزيادة الأكبر لمادة «لاك-في» في بلازما الدم، يأتي بعد ذلك تمارين المقاومة ثم تمارين التحمل.

ويرى أستاذ التغذية والبيولوجيا الجزئية بكلية بايلور للطب المشاركة في البحث، دكتور يونغ شو، أن بهذا الكشف «نحن أقرب إلى مساعدة العديد من الأشخاص على تحسين صحتهم»، على حد قوله. ويضيف شو: «هدفنا هو تعلم نموذج مسار هذه التمرينات من أجل استخدامه في العلاج».

ويوضح لونغ الأمر بضرب مثال عن ابتكار علاجات لكبار السن أو أصحاب الأجسام الضعيفة ممن لا يستطيعون ممارسة الرياضة بشكل كافٍ، ويقول: «قد يستفيدوا يوما ما من خلال تناول دواء يمكن أن يساعد في إبطاء هشاشة العظام أو أمراض القلب أو غيرها من الحالات».