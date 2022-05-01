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ولادة نادرة لأنثى فهد آسيوي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 01 مايو 2022, 03:52 مساء
ولادة نادرة لأنثى فهد آسيوي
أنثى فهد آسيوي في طهران، 10 أكتوبر 2017 (أ ف ب)
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في أول عملية ولادة في الأسر لهذه الحيوانات المهددة بالانقراض، أفاد مسؤول، الأحد، بأن أنثى فهد آسيوي وضعت ثلاثة جراء بصحة «جيدة» في إيران.

ووضعت أنثى الفهد «إيران» مواليدها في محمية توران للحياة البرية في محافظة سمنان بوسط البلاد، التي تشهد منذ أعوام تراجعًا حادًا في أعداد هذه الحيوانات الأسرع في العالم، وفق «فرانس برس».

وقال رئيس دائرة البيئة، علي سلاجقه، إن أنثى الفهد «وضعت ثلاثة جراء بصحة جيدة من خلال ولادة قيصرية».

وضع الأم ومواليدها طبيعي
أضاف: «نظرًا إلى أن الولادة هي الأولى لفهد آسيوي في الأسر، يمكننا من خلال الحفاظ على حياة الجراء، زيادة عدد الفهود الآسيوية» في إيران. وأكد أن وضع الأم ومواليدها «طبيعي».

وفصيلة الفهود الآسيوية مدرجة على قائمة الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة للأنواع المهددة بخطر انقراض أقصى.

وتراجع عدد هذه الفهود في إيران إلى 12 فقط، مقارنة بنحو خمسين قبل أربعة أعوام، وفق ما أفاد نائب وزير البيئة في يناير.

وتعاني هذه الحيوانات تبعات الجفاف والصيد والصدم من قبل مركبات خصوصًا في المناطق الصحراوية وسط الجمهورية الإسلامية، حيث تتواجد الأعداد الأخيرة منها، وفق الوزارة.

وبدعم من الأمم المتحدة، أطلقت طهران في العام 2001 برنامجًا لحماية هذه الفصيلة، علمًا بأن إيران هي من آخر الدول في العالم التي لا تزال هذه الحيوانات البرية تتواجد فيها.

وكان وجود الفهود التي تصل سرعتها إلى 120 كيلومترًا في الساعة، يمتد من التخوم الشرقية للهند إلى السواحل الأطلسية للسنغال وأقصى جنوب القارة الأفريقية.

وعلى الرغم من استمرار وجود أعداد لا يستهان بها في جنوب القارة الأفريقية، إلا أن هذه السنوريات الكبيرة زالت تقريبًا من شمال إفريقيا وآسيا.

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