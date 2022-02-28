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«تويتر» يوقف الإعلانات في روسيا وأوكرانيا.. وموسكو تتوعد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 فبراير 2022, 04:20 مساء
«تويتر» يوقف الإعلانات في روسيا وأوكرانيا.. وموسكو تتوعد
موقع «تويتر» يوقف الإعلانات في روسيا وأوكرانيا (الإنترنت)
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أعلنت موسكو خطوات للرد على قرار موقع «تويتر» بوقف الإعلانات في روسيا وأوكرانيا، لـ«أسباب تتعلق بضمان رفع مستوى السلامة العامة»، حسب ما أعلنت خدمة التغريدات القصيرة.

وقال موقع التواصل الاجتماعي إنه يريد «ضمان رفع مستوى معلومات السلامة العامة المهمة وألا تصرف الإعلانات الانتباه عنها».

إلى ذلك، طالب نائب رئيس الوزراء الأوكراني ميخائيلو فيدوروف شركة أبل بمنع وصول منتجاتها وخدماتها إلى روسيا.

وقال فيدوروف في خطاب للرئيس التنفيذي لأبل تيم كوك «إن الخطوة ستحفز الشباب والمواطنين الناشطين في روسيا على أن يبادروا بوقف العدوان العسكري المشين».

وذكرت روسيا في وقت سابق أنها فرضت قيودا جزئية على «فيسبوك»، ردا على فرضه حظرا على بعض وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

ووجهت هيئة روسكومنادزور المنظمة للاتصالات الروسية اتهاما لشركة ميتا المالكة لموقع «فيسبوك» بانتهاك «حقوق الإنسان والحريات الأساسية وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس» من خلال حجب صفحات من بينها صفحة وكالة الأنباء الحكومية ريا نوفوستي.

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