شركة «تايك تو» لألعاب الفيديو تستحوذ على «زينغا»

شعار شركة «زينغا» (أ ف ب)

أعلنت شركة «تايك تو إنتراكتيف» الأميركية الناشرة لألعاب الفيديو وصاحبة امتياز «جي تي إيه»، الإثنين، أنها توصلت إلى اتفاق للاستحواذ في مقابل 12,7 مليار دولار على شركة «زينغا» الشهيرة لتصميم ألعاب الأجهزة المحمولة التي تعاني صعوبات في السنوات الأخيرة.

ورأى الرئيس التنفيذي لـ«تايك تو» ستراوس زلنيك في بيان أن «هذا الاندماج الاستراتيجي يوحد أفضل امتيازات» ألعاب شركته، «سواء تلك المخصصة لأجهزة الألعاب أو لأجهزة الكمبيوتر»، مع «منصة رائدة ومتنوعة لألعاب الأجهزة المحمولة لها تاريخ غني من الابتكار والإبداع»، وفق «فرانس برس».

وتُعتبر «تايك تو» التي تتخذ من نيويورك مقرا لها من كبرى شركات التصميم والنشر في قطاع ألعاب الفيديو، وهي وراء امتيازات ضخمة مثل «بايوشوك» و«غراند ثيفت أوتو» ولعبة كرة السلة «NBA 2K».

أما «زينغا» التي يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو (كاليفورنيا) فأصبحت معروفة من خلال ألعاب الأجهزة المحمولة، وخصوصا «فارمفيل» التي حققت نجاحا كبيرا على «فيسبوك» في أوائل العام 2010.

لكن الشركة فقدت الشركة شعبيتها ومكانتها في السنوات الأخيرة رغم رواج عدد من ألعابها، ومنها تلك المستمدة من عالم هاري بوتر.

وتراجع سعر سهم «زينغا» في البورصة بنسبة 54% العام 2021.

وشدد رئيس «زينغا» فرانك جيبو على أن «الجمع بين خبرة زينغا في الأجهزة الجوّالة ومن الجيل الجديد مع القوة الضاربة لشركة تايك تو+ وملكيتها الفكرية».

ومن المقرر اتمام الصفقة بين أبريل ويونيو المقبلين من خلال إعادة شراء «تايك تو» أسهم «زينغا» بسعر 9.86 دولار للسهم، أي أعلى من قيمتها قبل إعلان الصفقة بنحو 65%.