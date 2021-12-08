عطل فني يشل جزئيا خدمة الحوسبة السحابية لدى «أمازون»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 ديسمبر 2021, 03:04 مساء
شعار أمازون (أ ف ب)

تعرَّضت خدمة الحوسبة السحابية التابعة لمجموعة «أمازون»، الثلاثاء، إلى عطل جزئي أثّر على بعض زبائن الشركة الرائدة عالميا في القطاع، حسب ما أعلنت المجموعة الأميركية ومستخدمون.

وأكدت «أمازون ويب سرفيسز» (إيه دبليو إس)، الذراع المخصصة لخدمات الحوسبة السحابية ضمن المجموعة العملاقة، عبر موقعها لتتبع انتظام خدماتها «لاحظنا أثرا على واجهات عدة لبرمجة التطبيقات في منطقة شرق الولايات المتحدة»، وفق «فرانس برس».

وأضافت: «حددنا سبب المشكلة ونعمل بصورة فاعلة على إصلاحها».

وذكر موقع «غيزمودو» المتخصص أن العطل أثّر على عمل منصة التجارة الإلكترونية «أمازون» وخدمة البث التدفقي «ديزني بلاس» وتطبيق الدفع الإلكتروني «فينمو» (باي بال).

وكُتبت على موقع العلاقات بين المستثمرين عبر «تويتر»، حيث كان مقررا عرض بث حي لمؤتمر مع رئيس الشبكة الجديد باراغ أغراوال، رسالة جاء فيها «نواجه مشكلة في الاتصال بشبكة إيه دبليو إس» المضيفة للمؤتمر.

ولفتت «تويتر» إلى أن «هذا المؤتمر سيُسجل ويُعرض على الإنترنت حالما تعود الشبكة إلى العمل بصورة طبيعية».

ولم تعط «أمازون» في اتصال معها أي تفاصيل إضافية. غير أنها أفادت عبر موقعها أن العطل أصاب «بعض أدوات التحكم والاستجابة للحوادث»، ما تسبب بتأخيرها في الإبلاغ عن المشكلة.

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