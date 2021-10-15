تشديد قواعد «فيسبوك» ضد المضايقات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 15 أكتوبر 2021, 10:30 صباحا
شعار فيسبوك (أ ف ب)

أعلنت «فيسبوك»، الأربعاء، تشديد قواعدها ضد المضايقات عبرها، في وقت تعمل شبكة التواصل الاجتماعي العملاقة على إقناع السلطات والرأي العام بدورها الإيجابي في المجتمع.

وقالت مديرة السلامة في المجموعة أنتيغوني ديفيس في بيان: «لا نسمح بالمضايقات على منصتنا وعندما يحدث ذلك، نتصرف»، وفق «فران برس».

وكان ما كشفته موظفة سابقة في «فيسبوك» من خلال وثائق داخلية للشركة سرّبتها وشهادة أدلت بها أمام لجنة في مجلس الشيوخ الأميركي أدت إلى اهتزاز جديد لسمعة الشبكة التي تتعرض أصلًا لانتقادات كثيرة من السلطات والمنظمات غير الحكومية.

وأكدت الموظفة فرانسيس هوغن أن «فيسبوك» وتطبيقاتها ومنها «إنستغرام» تغلّب «الربح المادي» على «سلامة» المستخدمين.

وتعتزم «فيسبوك» حاليًا التصدي لـ«جهود المضايقة الجماعية المنسقة التي تستهدف الأفراد ذوي الأوضاع الهشة في العالم الحقيقي، كضحايا المآسي العنيفة أو المعارضين السياسيين - حتى لو كان المحتوى نفسه لا ينتهك» قواعدها، بحسب ديفيس.

وقد تلجأ الشبكة الاجتماعية في هذا الإطار أيضًا إلى حذف الرسائل الخاصة أو التعليقات، اعتمادًا على السياق ومعلومات إضافية.

كذلك ستعمل «فيسبوك» على توفير حماية أفضل للشخصيات العامة، كالسياسيين والمشاهير، من خلال إضافة فئة جديدة إلى قائمة المحظورات التي تركز على إضفاء الطابع الجنسي على هؤلاء.

وقالت أنتيغوني ديفيس: «سنزيل التعليقات الجنسية التي تشكّل مضايقات»، بناءً على السياق الذي يقدمه الأفراد.

ووسعت المنصة إطار الشخصيات العامة ليشمل الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين اشتهروا بعملهم.

وأوضحت أنتيغوني ديفيس أن هؤلاء سيتمتعون من الآن فصاعدًا بحماية «من المحتوى المسيء، على سبيل المثال الرسائل التي تصنفهم وفقا لمظهرهم الجسدي».

وكانت ديفيس أجابت عن أسئلة البرلمانيين الأميركيين في جلسة استماع على إثر ما أدلت به فرانسيس هوغن.

وأكدت هوغن في شهادتها أن «فيسبوك» تدرك أن تطبيقها «إنستغرام» يشكل مخاطر على الصحة النفسية والبدنية للفتيات المراهقات اللواتي يتعرضن بكثافة من خلالها لأسطورة الجسد الأنثوي المثالي.

وتلقت هوغن دعوة أيضًا من البرلمانيين الأوروبيين إلى جلسة استماع، وستجتمع كذلك مع مجلس الإشراف على «فيسبوك»، وهي هيئة مستقلة عن المجموعة تتولى تقييم سياسات الشبكة المتعلقة بالإشراف على المحتوى.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تراجع قياسي لليرة التركية عقب عزل إردوغان مسؤولين كبار في البنك المركزي
اقتصاد
بوكيتينو يؤكد شغف نيمار لكرة القدم
رياضة عالمية
زليتن تستعد لافتتاح أكبر مصنع لتعليب الأسماك في ليبيا
ليبيا
«شرط جزائي بمليار يورو».. برشلونة يتفق مع موهبته الشابة على التجديد
رياضة عالمية
الجيش النيجيري يعلن وفاة زعيم «داعش» في غرب أفريقيا
دولى
محمد صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في شهر سبتمبر
رياضة عالمية
مطالب بإقامة مؤتمر صحفي للحديث عن أسباب خسارة المنتخب الوطني أمام مصر
رياضة محلية
الليرة التركية تهوي إلى مستوى قياسي جديد
اقتصاد
ارتفاع حصيلة أعمال العنف في بيروت إلى 6 قتلى و30 جريحا
عربى
مونديال 2022: الولايات المتحدة تنعش آمالها والمكسيك تحافظ على الصدارة
رياضة عالمية
غياب طويل لحارس السعودية بسبب الإصابة
رياضة عالمية
الكابتن كيرك من «ستار تريك» على الشاشة إلى الفضاء.. فعليا
علوم وتكنولوجيا
خطط أميركية لبناء 7 محطات توليد الكهرباء من الرياح بتكلفة 12 مليارا
اقتصاد
خمسة قتلى وجريحان في هجوم بقوس للرماية بالنرويج
دولى
دورة تدريبية لموظفين في سبها استعدادا للانتخابات
ليبيا
برنامج «فلوسنا» .. مستوى مرتبات أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات
فيديو
«اللواء 444 قتال» ينعى ضابطا اغتيل في بني وليد
ليبيا
بدء توافد قادة القوات الجوية لمجموعة «5+5 دفاع» إلى طرابلس
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تشديد قواعد «فيسبوك» ضد المضايقات