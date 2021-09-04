«فيرجين غالاكتيك» ممنوعة من التحليق لهذا السبب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 04 سبتمبر 2021, 10:13 صباحا
مركبة فيرجن غالاكتيك خلال رحلة تجريبية تقل رئيس الشركة ريتشارد برانسون في يوليو 2021 في ولاية نيو مكسيسكو الأميركية (أ ف ب)

قد لا تتمكن المركبة الفضائية لشركة «فيرجين غالاكتيك» من الطيران مجددًا، حتى الانتهاء من التحقيق في حادث وقع خلال رحلة في يوليو، حسب وكالة الطيران الأميركية.

وكانت الرحلة حملت مؤسسها الملياردير، ريتشارد برانسون، إلى الفضاء لبضع دقائق، وفق «فرانس برس»، الجمعة.

وقالت الوكالة في بيان: «لن تتمكن فيرجن غالاكتيك من استخدام مجددا سفينة سبيس شيب تو الفضائية قبل موافقة وكالة الطيران الأميركية على تقرير التحقيق النهائي أو اتخاذ قرار بأن المشاكل المتعلقة بالحادثة لا تؤثر على السلامة العامة».

ويتعلق التحقيق بانحراف المسار خلال هذه الرحلة التي حظيت بتغطية إعلامية كبيرة والتي كان من المفترض أن تسجل دخول الشركة عصر السياحة الفضائية. وكانت وكالة الطيران الأميركية أكدت في وقت سابق أنها تحقق في رحلة 11 يوليو.

وقالت في بيان إن «سبيس شيب تو قد انحرفت عن تصريح التحكم في حركة الملاحة الجوية من خلال العودة إلى سبايس سبورت أميركا» القاعدة الفضائية التي تستخدمها الشركة في صحراء نيو مكسيكو.

يأتي هذا التطور بعد نشر «نيو يوركر» مقالا، الأربعاء، كشف تشغيل إنذارات سلامة تلقائيا في قمرة القيادة الخاصة بالمركبة أثناء الرحلة، وهو ما يعني وجود مشكلة خطيرة كان من الممكن أن تؤدي إلى حادثة مميتة.

مشكلة المسار كانت تهدد بتعريض مرحلة العودة إلى الأرض للخطر، عندما تكون المركبة الفضائية تحلق حتى تهبط على مدرج، وفقا للصحيفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاركاتير خيري - «طخ طخ شلافطي!»
كاريكاتير
كيفية اكتشاف الفرق بين الإنفلونزا ونزلات البرد و«كورونا»
طب وصحة
رسميا.. «الرقم 7» يعود إلى رونالدو في مانشستر يونايتد
رياضة عالمية
حوار مع منصور بوشناف: القبيلة بكل أسف ما زالت فيروساً قاتلاً في كياننا الهش
ثقافة وفن
ثلث أنواع الأشجار في العالم مهددة بالانقراض
علوم وتكنولوجيا
خيرية حفالش: ليس هناك ما يمنع ترشح المرأة الليبية للرئاسة
ليبيا
جريدة «الوسط»: البرلمان يتراجع عن «المساءلة» والقاعدة الدستورية قيد المجهول
ليبيا
قاطع الروؤس.. عضو «بيتلز داعش» يقر بذنبه في أمريكا
دولى
«درس أفغانستان» يحيي مشروع القوة العسكرية الأوروبية
دولى
في العدد 302: ارتباك سياسي وأمني.. وأول استبيان انتخابي يظهر تفوق الدبيبة
ليبيا
الدبيبة في إيطاليا وسط جدل فرص إجراء الانتخابات الليبية
ليبيا
المشري يطلع الكبير على آخر التطورات الخاصة بإعداد قوانين الانتخابات
ليبيا
استبيان: أداء الدبيبة وعقيلة والموقف من الانتخابات
ليبيا
بعثة المنتخب الليبي تغادر إلى أنغولا بطائرة خاصة
رياضة محلية
تحذير من تأثيره على الاستثمار.. خبراء يحددون أصل الصدام بين عون وصنع الله
ليبيا
وزير الصحة يعلن توقف إرسال مرضى القلب للعلاج في الخارج بعد افتتاح قسم طبي في ...
ليبيا
منظمة هولندية تعتزم إطلاق مبادرة لدعم ريادة الأعمال والمشروعات الصغرى في ليبيا
ليبيا
جيران ليبيا يسعون إلى التخلص من آفة «المرتزقة» ويؤكدون ضرورة عقد الانتخابات
ليبيا
 المزيد من علوم وتكنولوجيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة لا تحتاج إلى رخصة قيادة