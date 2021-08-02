إطلاق «يوتلسات كوانتوم» أول قمر صناعي «مرن»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 أغسطس 2021, 10:34 صباحا
عامل فني يشرح تفاصيل القمر الصناعي يوتلسات كوانتوم، مركز لمجموعة إيرباص لصناعات الفضاء والدفاع، بورتسموث جنوب انجلترا، 26 فبراير 2018 (أ ف ب)

في سابقة عالمية، أُطلق القمر الصناعي «يوتلسات كوانتوم» من قاعدة كورو في غويانا الفرنسية، وهو أول قمر صناعي تجاري «مرن» يمكن إعادة برمجته في المدار، محمولًا على الصاروخ «آريان 5»، الجمعة.

وانطلق أول صاروخ «أريان 5» لهذا العام مع بدء نافذة الإطلاق عند الساعة السادسة من مساء الجمعة بالتوقيت المحلي (21,00 ت غ)، مع وجود قمرين صناعيين على متنها لحساب مشغلي الأقمار الصناعية «إمبراتل»، الأكبر في البرازيل وأميركا اللاتينية، و«يوتلسات»، إحدى الشركات الرائدة عالميا في القطاع.

وبعد ما يقرب من نصف ساعة، وُضع القمران الصناعيان في المدار بفارق أربع دقائق تقريبًا، وفق «فرانس برس».

و«يوتلسات كوانتوم» هو أول قمر صناعي تجاري يوصف بأنه «مرن» في العالم. وسيسمح لعملاء «يوتلسات» بإعادة ضبط القمر الصناعي في الوقت الفعلي، من قوّته إلى طيفه مرورا بتردده.

قمر آخر
أما القمر الصناعي الآخر للاتصالات الذي أُطلق فهو «ستار وان دي 2»، والذي يبلغ وزنه ستة أطنان، وهو الأكبر الذي طلبته شركة «إمبراتل» على الإطلاق.

ولدى الشركة الأوروبية المشغلة توقعات كبيرة من هذه التكنولوجيا الجديدة التي يتم تقديمها على أنها الأولى من نوعها في العالم.

وسيكون ممكنا تحديد معايير كل حزمة من حزم «كوانتوم» الثماني، سواء على صعيد منطقة التغطية أو الطاقة أو التردد، «في بضع دقائق»، عبر برنامج يتم توفيره للعميل بحسب «يوتلسات».

وستتيح مرونة الاستخدام هذه، على سبيل المثال، توفير تغطية للشبكات المحمولة على الطائرات أو السفن أو الخدمات الحكومية، على سبيل المثال في حالة الكوارث الطبيعية أو الأحداث الموضعية. كما أنه يمهد الطريق لإنتاج أقرب لسلسلة الأقمار الصناعية التي تعتبر حتى الآن قطعا فريدة.

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