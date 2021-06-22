«تيسلا» و«تيك توك» بين أسرع الشركات نموا في 2020

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 22 يونيو 2021, 02:55 مساء
شعار «تيك توك» (أ ف ب)

تعتبر شركة «تيسلا» لصناعة السيارات الكهربائية وتطبيق «تيك توك» الصيني من بين أسرع الشركات نموًّا خلال العام الفائت، وفقًا لتصنيف «كانتار» الذي نشر، الإثنين، عن أقوى العلامات التجارية.

كذلك ضمت نسخة 2021 من تصنيف «براندز توب 100» للمرة الأولى كلًّا من برنامج «زوم»، أحد رموز تعميم العمل عن بعد وإجراءات الحجر، ومنصة «سبوتيفاي» الصوتية، وشركتي «نفيديا» و«إيه إم دي» لصناعة الرقائق. ويستند التصنيف إلى الأداء المالي ورأي المستهلكين، وفق «فرانس برس».

ولاحظ خبراء «كانتار» أن هذه العلامات التجارية «تمكنت من التصرف إزاء أزمة كوفيد، ومن الإفادة من التطلعات الجديدة التي ولدتها».

ونقل البيان عن ماري أغات نيكولي من «كانتار» قولها: «كان العام 2020-2021 قياسيًّا لنمو العلامات التجارية، على الرغم من أنه كان صعبًا لعدد منها. وأظهرت دراستنا أن العلامات التجارية القوية تحقق عوائد فائقة للمساهمين. وهي أكثر مرونة وتتعافى بشكل أسرع».

وحافظت شركتا «أمازون» و«آبل» العملاقتان اللتان تزيد قيمتهما على نصف مليار دولار، على مركزيهما في مقدمة الترتيب الذي هيمنت عليه العلامات التجارية الأميركية (56 من أفضل 100).

وحلت «علي بابا» سابعة في الترتيب، معززة مكانتها في المركز الثاني بين شركات التوزيع بعد «أمازون».

وسجلت «تيسلا» النمو الأقوى، إذ حققت 42.6 مليار دولار، بزيادة 275% مقارنة بالعام 2020، وهي تاليًا إحدى العلامات التجارية الخمس التي ضاعفت قيمتها، إلى جانب «تيك توك» وثلاث شركات صينية أخرى.

ولاحظ خبراء «كانتار» أيضًا النمو القوي للشركات التي توفر حلولًا قائمة على الاشتراك، مثل «سبوتيفاي» و«إكس بوكس» و«ديزني» و«نتفليكس».

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