الملكة إليزابيث تكرم «علماء واجهوا الجائحة»

صورة مؤرخة في 11 يونيو 2021 للملكة البريطانية في أوستل في جنوب غرب إنجلترا (أ ف ب)

شملت قائمة التكريم التي صدرت، الجمعة، لمناسبة الاحتفال الرسمي بعيد ميلاد الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، علماء في الخطوط الأمامية لمواجهة جائحة «كوفيد-19».

ومن الباحثين المكرمين مصممو اللقاح البريطاني، الذي طورته شركة «أسترازينيكا» بالتعاون مع جامعة أكسفورد. وكانت المملكة المتحدة، وهي البلد الأكثر تضررا في أوروبا من حيث عدد الوفيات مع تسجيل نحو 128 ألف وفاة، أول دولة تجيز هذا اللقاح في ديسمبر 2020، وفق «فرانس برس».

وكرمت المصممة المشاركة للقاح سارة غيلبرت أستاذة التلقيح في معهد جينر في أكسفورد، إلى جانب زميليها البروفيسور أندرو بولارد مدير مجموعة أكسفورد للقاحات والبروفيسور بيتر هوربي كبير الباحثين المشاركين في تجربة «ريكوفيري» المخصصة لإيجاد علاجات لفيروس كورونا، لخدماتهم المقدمة في مجالي الصحة العامة والبحوث الطبية، بالإضافة إلى كايت بينغهام الرئيسة السابقة لفريق عمل اللقاحات في المملكة المتحدة التي ساعدت في تزويد البلاد ملايين الجرعات من اللقاحات.

كذلك، تم تكريم زميلتها ديفيا تشادا مانيك التي ترأست مجموعة عمل التجارب السريرية لفرقة العمل في المملكة المتحدة، ولعبت دورا أساسيا في إقناع الشركات المصنعة بالقيام بتجاربها في البلاد. ومن أبرز المكرمين أيضا البروفيسور بول إليوت رئيس علم الأوبئة وطب الصحة العامة في إمبريال كوليدج لندن ومدير برنامج «رياكت»، وهي دراسة واسعة النطاق تقيس تطور انتقال الفيروس بين السكان.

وفي المجموع، تمت مكافأة سبعة باحثين من جامعة أكسفورد، بالإضافة إلى ثمانية موظفين في مجموعة «أسترازينيكا» بمن فيهم ديفيد هانت رئيس عمليات التلقيح داخل المجموعة الصيدلانية.

وحصن أكثر من نصف السكان البالغين في المملكة المتحدة بجرعتين وتلقى أكثر من 77% من البالغين جرعة أولى.