«علبة الإكراميات» أحدث خدمة في «تويتر»

شعار تويتر (أ ف ب)

أصبح بإمكان مستخدمي «تويتر» تقديم إكراميات مالية لأصحاب الحسابات المفضلة لديهم، بعدما أضافت «تويتر» الخميس، أداة جديدة تحمل اسم «تيب جار» (علبة الإكراميات).

وأوضحت الشبكة الأميركية، في بيان «أنها المرحلة الأولى من خطتنا لاستحداث طرق جديدة لتقديم الدعم والحصول عليه عبر تويتر، من خلال المال»، وفق «فرانس برس».

وحتى اللحظة، تقتصر القدرة على تقاضي أموال من خلال هذه الخدمة على عدد محدود من الحسابات، من صناع محتوى وصحفيين وخبراء ومنظمات غير حكومية. غير أن جميع المستخدمين للنسخة الإنجليزية يمكنهم دفع إكراميات.

وأضافت الشبكة: «أنتم من تديرون المحادثات عبر تويتر، ونريد أن تتمكنوا بسهولة أكبر بأن تتبادلوا الدعم بما يتعدى متابعة الحسابات وإعادة التغريد ونقرات الإعجاب».

وستتيح الخاصية الجديدة تقديم «إكراميات» بواسطة خدمات للدفع الإلكتروني مثل «باي بال» و«فينمو» و«باتريون». ولن تتقاضى «تويتر» أي عمولة عن هذه الأموال.

وتسعى الشبكة الأميركية إلى تنويع مصادر دخلها، بما يتخطى الإعلانات وإمكانات تحقيق الإيرادات بهدف كسب ولاء المؤثرين.

وهي تحضر خصوصا لإطلاق اشتراكات مدفوعة للحسابات المفضلة لدى المستخدمين، مع امتيازات خاصة للمشتركين.

ونشرت المجموعة الأميركية نتائج أقل من المتوقع الأسبوع الماضي. وبلغ عدد المستخدمين اليوميين الذين من شأنهم در إيرادات للشبكة (ممن رأوا إعلانا واحدا على الأقل في يوم معين)، 199 مليونا في الربع الأول، أي أقل بمليون مشترك من توقعات المحللين.