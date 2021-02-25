«يوتيوب» ستطلق حسابات للمراهقين مع إشراف من الأهل

شعار «يوتيوب» على شاشة جهاز لوحي، في باريس، 4 ديسمبر 2012 (أ ف ب)

أعلنت شبكة «يوتيوب»، الأربعاء، أنها ستطلق في الأشهر المقبلة حسابات تتيح للمراهقين استخدام المنصة في إطار قيود يفرضها الأهل.

وستوفر هذه الخدمة في نسختها التجريبية للأهل إمكانية استخدام حسابهم على «غوغل» لإدخال أطفالهم إلى «يوتيوب» (التابعة لغوغل) مع الإشراف على المضامين المتاحة لهم، وفق ما أعلن مسؤول المنتجات العائلية في المنصة جيمس بيسر، حسب وكالة «فرانس برس».

وكتب بيسر في منشور على مدونة: «سمعنا من الأهل والأطفال الأكبر سنا، أن الأشخاص في سن ما قبل المراهقة والمراهقين الشباب لديهم حاجات مختلفة لا تلبيها منتجاتنا بالكامل».

وقال: «نعلن خيارا جديدا للأهل الذين قرروا بأن الأشخاص في سن ما قبل المراهقة والمراهقين الشباب لديهم مستعدون لاستكشاف يوتيوب من خلال حساب خاضع للإشراف».

وبفضل خاصية «الاستكشاف»، سيتمكن الأهل من الاطلاع على فيديوهات مصنفة على أنها ملائمة للأطفال في سن التاسعة وما فوق، من بينها مقاطع تعليمية ومبارزات ألعاب الفيديو ومقاطع موسيقية ومحتويات تثقيفية وإخبارية.

وستتيح خاصية أخرى للأطفال الاطلاع على فيديوهات مصنفة مناسبة للأطفال في سن الثالثة عشرة وما فوق مع إمكان متابعة جلسات بث مباشر.

كذلك تسمح خاصية ثالثة للأهل بجعل «يوتيوب» متاحا للأطفال باستثناء المحتويات التي تتضمن قيودًا على أعمار المتابعين أو تلك التي تتناول مواضيع حساسة.

وتهدف مروحة الخيارات هذه إلى السماح للأهل بمنح أطفالهم حرية أكبر على «يوتيوب» مع الالتزام ببعض الضوابط، وفق بيسر.

وقال: «سنستخدم مزيجا من البيانات المتصلة بعمليات البحث التي يجريها المستخدمون وآليات التلقين الآلي والتدخل البشري لتحديد الفيديوهات التي ستتاح مشاهدتها».

وأضاف: «ندرك أن أنظمتنا ستقترف أخطاء وسنواصل تحسينها مع الوقت».

وأطلقت «يوتيوب» منصتها الخاصة بالأطفال «يوتيوب كيدز» في 2015 مع خصائص مكيّفة مع المستخدمين في سن الثالثة عشرة وما فوق بينها أدوات للإرشاد العائلي.

وواجهت «يوتيوب» باستمرار انتقادات بسبب تقصيرها في مراقبة المحتوى وحجب الإعلانات غير الملائمة للمتابعين الأصغر سنا.